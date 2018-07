Temporal alaga vias e para trens da Trensurb em Porto Alegre

Agência Brasil

A cidade de Porto Alegre viveu uma manhã de terça-feira (17) de caos no trânsito por causa de um temporal que atingiu a capital gaúcha desde a madrugada. O Corpo de Bombeiros recebeu vários chamados, principalmente para queda de árvores. Não há informações de vítimas.

Um raio atingiu a rede elétrica da Trensurb, empresa responsável pelo serviço de trens nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, causando a paralisação de composições e o fechamento das estações desde as 7h50. A Trensurb informa, em seu site, que todo o sistema está parado e não diz quando os trens voltam a operar.

Várias vias da cidade ficaram alagadas, entre elas, a Avenida Plínio Brasil Milano, e semáforos deixaram de funcionar, prejudicando a circulação de veículos em diversos bairros.

No site da Prefeitura de Porto Alegre o alerta era de terça-feira chuvosa em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Há risco de alagamentos por causa do elevado volume de água. Os maiores volumes atingem o Leste, Sul, Centro e Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil do município, a precipitação segue ao longo do dia na Capital, que pode registrar cerca de 30 milímetros em alguns bairros da cidade.



A terça-feira deve apresentar pouca variação térmica, com mínima de 16°C e máxima de 19°C em Porto Alegre. As temperaturas ficam baixas em quase todo Estado devido ao excesso de nebulosidade. Os ventos ganham força no leste gaúcho, com rajadas de 60 quilômetros por hora. Nesta quarta-feira, 18, e nesta quinta-feira, 19, o tempo melhora a temperatura deve subir. Em Porto Alegre a máxima pode chegar a 30°C.