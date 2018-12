Temporal causa alagamento e paralisa os trens no ABC paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um temporal provocou alagamentos, desabamentos, queda de árvore e interrupção na circulação de trens no ABC no fim da tarde desta sexta (23). Segundo bombeiros, apesar da intensidade da chuva, não houve vítimas.

Em Mauá, uma casa que estava construída sobre uma galeria desabou na rua Cedro. Não houve feridos. Outras quatro residências foram interditadas pela Defesa Civil e as famílias acabaram atendidas por vizinhos.

Segundo a prefeitura de Mauá, foram 26 pontos de alagamento no município que recebeu, em seis horas, cerca de 72,65 mm de chuva no fim da tarde.

Em todo o ABC, foram 117 chamados em áreas de alagamento e outros 30 motivados por queda de árvore.

Em Santo André, até o início da noite, a avenida dos Estados, que margeia o rio Tamanduateí, permanecia sob as águas.

Na cidade, bombeiros precisaram usar helicóptero com cesto para resgatar pessoas que se viram obrigadas a ficar sobre um caminhão para escapar do alagamento.

O temporal atrapalhou comerciantes de Santo André em plena Black Friday. No Shopping Gran Plaza, próximo ao Tamanduateí, parte dos corredores foi fechada por causa da enchente. Lojistas tiveram dificuldade para retomar o atendimento.

Em outro ponto da cidade, no cemitério da Vila Pires, um muro desabou.

A chuva forte provocou alagamento e a paralisação na circulação dos trens entre as estações Capuava e Santo André da linha 10-turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).Transporte

Segundo a CPTM, a operação Paese (ônibus gratuito em situação de emergência) foi acionada. Por causa da chuva, entretanto, os motoristas tiveram dificuldade para levar os ônibus até as estações. A interrupção na circulação dos trens começou por volta das 17h15 e causou transtornos no horário de pico. Por volta das 20h30, a companhia ainda realizava testes com uma composição vazia no trecho interditado antes de retomar a operação.