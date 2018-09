Temporal derruba estrutura montada em shopping de luxo em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu São Paulo na madrugada desta quinta-feira (20) derrubou parte de uma cobertura provisória montada no shopping JK Iguatemi, na Vila Nova Conceição, região nobre na zona sul da capital. Não houve feridos.

Parte da estrutura montada para um evento no topo do shopping foi levada pela forte ventania e caiu na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, por volta da 0h30. Um carro da segurança do centro de compras também foi atingido pela cobertura de ferro e plástico.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou a avenida para que fosse retirada da estrutura que caiu na via. Por volta das 6h, a avenida Presidente Juscelino Kubitschek permanecia parcialmente interditada.

A forte chuva também provocou a queda de ao menos dez árvores nas zonas sul, oeste, centro da capital e na cidade de Santo André (Grande São Paulo).

As regiões oeste, sudeste, sul, centro e as marginais ficaram em estado de atenção para alagamentos por mais de uma hora no início desta madrugada.

A previsão do tempo na capital para as primeiras horas desta manhã é de garoa e leve sensação de frio, segundo o (Centro de Gerenciamento de Trânsito), da prefeitura. As chuvas mais fortes estão previstas para o período da tarde e noite.