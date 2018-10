"Tenho que estar presente", diz Thiago Neves, cobrado em decisões

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Neves sempre é cobrado no Cruzeiro nos momentos mais decisivos do time. Nesta quarta-feira, não foi diferente, e ele correspondeu em campo. Com um gol de cabeça, o jogador garantiu a vitória por 1 a 0 diante do Corinthians e colocou o time mineiro em vantagem na final da Copa do Brasil.

"Feliz pelo gol, em jogos assim tem que estar presente. Fico feliz, a bola acabou entrando. É uma pequena vantagem, mas muito importante para tentarmos ser campeões", comentou o meia.

Este foi o 13º gol de Thiago Neves na temporada, se isolando como artilheiro do time no ano. Além do gol, Thiago ainda protagonizou jogadas importantes, exigindo de Cássio uma boa defesa e carimbando a trave do goleiro.

"Hoje quase funcionou de nobo, mas a cabeça estava ali na hora. Fico feliz por essa pequena, mas importantíssima vantagem", finalizou.

Com o resultado, o Cruzeiro só precisa de um empate para sagrar-se hexacampeão da Copa do Brasil. O jogo da volta está marcado para o dia 17, na Arena Corinthians.