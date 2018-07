Tênis feito com chicletes retirados das ruas é produzido na Holanda

Retirando as gomas de mascar das ruas, foi criada a sola do calçado Gumshoe.

O trabalho é uma parceria entre a organização Iamsterdam, a empresa de design Explicit Wear e a de sustentabilidade Gumdrop, que se uniram para criar um tênis feito com goma de mascar reciclada. Neste modelo, que tem edição limitada, os chicletes foram retirados das ruas de Amsterdã, na Holanda. A ideia é também usá-lo para conscientizar a população sobre o descarte incorreto deste material tão danoso. Inclusive, um mapa da cidade foi moldado no fundo das solas, uma maneira sutil de ressaltar a questão do lixo. Além de ter cheirinho de chiclete: ideia já usada por uma famosa marca de calçados.

Sola feita de chiclete

Cada unidade Gumshoe é produzida com compostos recicláveis. O material batizado de Gum-Tec é feito com 20% de chiclete. Para cada um quilo de goma são criadas as solas para quatro pares de tênis. O modelo será lançado em junho deste ano.

Ministério Capacita Técnicos Africanos

O Ministério do Meio Ambiente promoveu um curso de Educação Ambiental no Contexto da Agricultura Familiar para profissionais de São Tomé e Príncipe e Moçambique, na África. Os técnicos do Departamento de Educação Ambiental do MMA e consultores em agroecologia,l acreditam que os conhecimentos possam resultar em planos de intervenção em comunidades locais nos dois países.

Em uma semana, os profissionais em educação ambiental e agricultura dos países africanos tiveram aulas teóricas e práticas, fizeram visitas técnicas a uma agrovila e um projeto de agroecologia em assentamento no DF e a curso do Instituto Federal de Educação voltado para a agricultura sustentável.

Cascavel discute o uso excessivo de agrotóxicos

A Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) – presidida pelo deputado estadual Rasca Rodrigues (Podemos) – em conjunto com a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (AREAC) promoveram, no último dia 28 de abril, uma audiência pública para discutir o uso excessivo de agrotóxicos no Paraná.

Segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), o município de Cascavel é o campeão em uso de agrotóxicos no estado - com quase duas mil toneladas em 2017. No mesmo período, em todo o estado foram usados mais de 92 mil toneladas de agrotóxicos, colocando o Paraná como vice-campeão nacional no uso de veneno. O Brasil, por sua vez, é o campeão mundial no uso, com mais de um milhão de toneladas por ano, de acordo com estudos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).