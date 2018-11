Tênis-plataforma ganha versões metálicas e até de palha para o verão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De onde surgiu a febre dos diferentes tênis com sola plataforma que está no pé das famosas, nas vitrines e pelas ruas? Tudo indica que a moda é um revival dos anos 1990, quando as cantoras inglesas das Spice Girls, que coincidentemente decidiram retomar a carreira, apareceram com exemplares semelhantes.

"Pochete? Calça bag? Não, você não entrou numa máquina do tempo. Essa década realmente está de volta e dita as últimas tendências da moda", brinca Mariana Herrmann, consultora de imagem e estilo da Forno da Moda.

"As botas enormes que as inglesas espalharam pelo mundo eram da marca Buffalo, uma fabricante de botas que do dia para noite viu seus tênis virarem objetos de desejo das adolescentes da época", lembra Marcia Jorge, personal stylist.

Esses modelos surgem, agora, transformados. "A nova aposta que une conforto e estilo é o 'tênis flatform', uma releitura da plataforma dos anos 90, com o solado plano", diz Mariana. Há desde a plataforma de palha para usar no frescor da primavera/verão até os modelos com tons metálicos para um visual mais urbano.

"Dizem que quem ressuscitou essa tendência e causou furor ao sair de casa usando, foi a modelo americana Gigi Hadid que apostou em um Buffalo original para passear na rua", conta Marcia. Bruna Marquezine também adotou uma nova versão de tênis com sola alta, o 'daddy shoes'. "São aqueles tênis esportivos de sola mais grosseira, que parecem 'tênis de pai', e que agora podemos encontrar em várias lojas", explica a personal stylist.

As peças fazem parte de looks mais informais ou esportivos e também aparecem em visuais mais clássicos. "O esporte e o 'streetwear' são inspirações cada vez maiores nas coleções. O tênis já não é mais visto como uma peça do guarda-roupa esportivo, ele está presente em looks casuais e até formais,

combinados com peças de alfaiataria", explica Mariana.

Também não importa a altura de quem usa. "A dica é deixar um pedacinho da perna aparecendo para o visual ficar mais leve. Dá para optar por um modelo mais curto ou até vale dobrar a calça", sugere a estilista Nathany Gimenez. "Saias mais fluídas e tecidos mais leves também ajudam a balancear o visual".

Com os inúmeros modelos e cores variadas fica impossível não encontrar o modelo de cada um que queira aderir à moda, basta respeitar seu estilo para se sentir confiante, afirma Mariana Hermann.

"Se o seu estilo é mais básico e tradicional, opte por modelos mais discretos, com o solado menor e cores neutras. Se o seu estilo é mais romântico, você pode escolher um modelo com estampa floral e salto de corda [ou palha]. Já se você adora ousar e tem um estilo mais criativo, você pode apostar num modelo colorido e com o solado maior", explica

Tops curtos e meias-arrastão também estão entre os visuais escolhidos pelas fãs do tênis-plataforma. "A boa pedida é equilibrar o exagero do solado com um look 'low-profile' [discreto] como jeans e camiseta, shorts e blusa soltinha e até um vestido mais básico", afirma Marcia Jorge.

"Quanto à altura dos solados vai ter para todas as vontades. Dos mais baixos aos superaltos para quem quiser ousar e entrar de cabeça nessa tendência divertida com um quê de nostalgia", completa a personal.

NOVOS MODELOS

O tênis-plataforma vem surgindo, aos poucos, desde 2011, segundo a estilista Nathany Gimenez. "Os desfiles de moda foram mostrando o quanto o modelo foi evoluindo. Nesta primavera e verão, a palha vai chegar com tudo e já têm modelos na vitrine - seguindo a ideia das sandálias anabela".

Tênis com solas altas e tratoradas também surgiram e meninos e meninas passaram com o modelo pelas passarelas. Há outras misturas e ideias aparecendo. "Nos desfiles de Stella Mccartney ela lançou os sapatos oxfords com solas altas e tratoradas", conta Nathany.

As cores metálicas se mantêm em alta nos modelos de tênis-plataforma. "E não é mais preciso ter medo de misturar as cores. Se o tênis é dourado, os acessórios podem ser prata", defende a estilista. "Ou, ainda, aproveite que o tênis chama a atenção e use looks monocromáticos, ou com tudo jeans".