Tênis-plataforma será a febre da nova estação

Da redação

Na moda, como ocorre de tempos em tempos, as ondas sempre voltam. E, no momento, o revival é dos anos 1990. A moda é do tênis com sola plataforma, que caíram no gosto dos fashionistas quando as cantoras inglesas das Spice Girls adotaram o estilo. O movimento surge com a notícia da retomarda de carreira delas que apareceram com exemplares semelhantes.

No ano passado, as passarelas trouxeram de volta as pochetes, calças bags e neste ano não será diferente. As botas enormes que as inglesas usavam na época eram da marca Buffalo, uma fabricante de botas que do dia para noite viu seus produtos virarem objetos de desejo das adolescentes. Para 2018/2019, esses modelos ressurgem. Mas, agora, transformados. A nova aposta que une conforto e estilo é o ‘tênis flatform’, uma releitura da plataforma dos anos 90, com o solado plano.

Para quem quer aderir a moda a boa notícia é de que há opções que vão desde a plataforma de palha para usar no frescor da primavera/verão até os modelos com tons metálicos para um visual mais urbano.

Esse tendência foi ressuscitada pela modelo americana Gigi Hadid que apostou em um Buffalo original para passear na rua. Aqui no Brasil, Bruna Marquezine também adotou uma nova versão de tênis com sola alta, o ‘daddy shoes’, que aqueles tênis esportivos de sola mais grosseira, que parecem ‘tênis de pai’. Para quem curte o visual, eles já podem ser encontrados em várias lojas.

As peças fazem parte de looks mais informais ou esportivos e também aparecem em visuais mais clássicos. O estilos esporte e o ‘streetwear’ são inspirações cada vez maiores nas coleções. O tênis, comum antes apenas nas academias, está presente em looks casuais e até formais, combinados com peças de alfaiataria para produções descoladas.

E ao contrário do que alguns mais velhos possam dizer, não importa a altura de quem usa. A dica é deixar um pedacinho da perna aparecendo para o visual ficar mais leve. Dá para optar por um modelo mais curto ou até vale dobrar a calça jeans para dar um charme a mais à produção.

Os tênis plataformas vão muito bem também nas produções mais românticas. Estilistas aconselham apostas em produções com saias mais fluídas e tecidos mais leves também ajudam a balancear o visual. Com os inúmeros modelos e cores variadas será fácil encontrar um modelo para quem quiser aderir à moda, basta respeitar o estilo pessoal para se sentir confiante e arrasar na produção.

Para quem tem um estilo é mais básico e tradicional, a dica é escolher modelos mais discretos, com o solado menor e cores neutras. Para quem tem um estilo mais romântico, a oopão pode ser de um modelo com estampa floral e salto de corda [ou palha]. Já quem gosta de ousar e tem um estilo mais criativo, pode apostar num modelo colorido e com o solado maior.

Tops curtos e meias-arrastão também estão entre os visuais escolhidos pelas fãs do tênis-plataforma. Para equilibrar o exagero do solado com um look ‘low-profile’ a opção é usar uma jeans e camiseta, shorts e blusa soltinha . Quanto à altura dos solados vai ter para todas as vontades. Dos mais baixos aos superaltos para quem quiser ousar e entrar de cabeça nessa tendência divertida com um quê de nostalgia,

Novos Modelos

O tênis-plataforma vem surgindo, aos poucos, desde 2011. Nesta primavera e verão, a palha vai chegar com tudo e já têm modelos na vitrine - seguindo a ideia das sandálias anabela Tênis com solas altas e tratoradas também estarão em alta. As cores metálicas se mantêm em alta e a antiga regra de não usar dourado com outros tons metálicos não vale mais.

Dicas de uso

Floridos

Produções mais românticas pedem modelos floridos ou rendados

Básicos

Vestido e alfaitarias vão bem com modelos mais básicos

Tratorados

Jeans e produções monocromáticas ficam bem com o modelo da Buffallo

Palha

A nova febre dos tratorados para produções românticas ou casuais do dia a dia

