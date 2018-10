Tenista grego Stefanos Tsitsipas conquista o seu primeiro título na carreira na Suécia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das promessas do tênis mundial, o tenista Stefanos Tsitsipas, 20, conquistou neste domingo (21) o seu primeiro título na carreira. O grego foi campeão do ATP 250 de Estocolmo, na Suécia, após bater o letão Ernests Gulbis, 30, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4.

Para chegar a conquista, Tsitsipas venceu os tenistas John Millman, Philipp Kohlschreiber e Fabio Fognini.

Além da vitória, o tenista conseguiu um feito durante o torneiro e perdeu apenas um set durante o campeonato. Contra Gulbis, o grego converteu dois break points e confirmou 83% dos pontos disputados com o primeiro serviço.

Agora, Tsitsipas vai participar do no ATP 500 da Basileia, que começa nesta semana, onde estreia contra o francês Jeremy Chardy. Na seman seguinte, vai jogar no ATP Masters 1000 de Paris, e já está classificado para o ATP Nex Gen Finals, em Milão.