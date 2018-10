Tensão entre EUA e China vem à tona em visita de americano a Pequim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e seu homólogo chinês, Wang Yi, trocaram farpas em um diálogo pouco diplomático em Pequim nesta segunda (8).

De passagem por Pequim ao fim de uma viagem pela Ásia em que se reuniu com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, Pompeo ouviu críticas do ministro das Relações Exteriores chinês sobre as últimas medidas tomadas por Washington, que vão desde a guerra comercial até a vendas de armas a Taiwan.

"Recentemente, enquanto o lado americano continuamente escalou o atrito comercial com a China, também adotou uma série de medidas no tema Taiwan que prejudicam os interesses e os direitos da China, além de fazer críticas sem base às políticas doméstica e externa da China", afirmou Wang a jornalistas, ao lado de Pompeo.

"Essas medidas prejudicam a confiança mútua e atrapalham o futuro das relações sino-americanas, o que vai completamente contra os interesses dos dois povos", continuou. "Nós exigimos que os EUA interrompam essas ações imprudentes."

Pompeo, se reunia com Wang sobre sua recente visita a Kim, respondeu: "Os temas que você caracterizou, tem um desacordo fundamental [sobre eles]. Temos grave preocupações sobre as ações que a China tomou, e espero ter a oportunidade de discutir cada um deles hoje porque esta é uma relação extremamente importante".

O tom das conversas mostra a deterioração das relações entre EUA e China nas últimas semanas, depois de o presidente americano Donald Trump ter questionado a China sobre suas políticas em relação à tecnologia e sobre as intenções de soberania do país asiático sobre ilhas no mar do sul da China.

Os EUA também aprovaram uma venda de armas a Taiwan, que tem governo independente mas é considerado pela China uma província rebelde. Por fim, os EUA sancionaram recentemente uma empresa chinesa e seu presidente devido a uma compra de armas da Rússia.

Ao mesmo tempo, os EUA e a China têm aumentado tarifas sobre bilhões de dólares em produtos um do outro, em uma disputa comercial.

A visita de Pompeo também aconteceu quatro dias depois de o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, dizer que a China se intromete na política americana para conseguir uma mudança de presidente.

O vice-presidente de Estados Unidos também acusou a China de lançar um "salva-vidas" à Venezuela com "empréstimos questionáveis" em troca de petróleo, e criticou que tenha convencido Panamá, República Dominicana e El Salvador a romper os laços com Taiwan. Na sexta-feira, a China classificou as acusações de Pence de "injustificáveis".

Na visita a Pequim, Pompeo também se encontrou com Yang Jiechi, que lidera a comissão de relações exteriores do Partido Comunista Chinês.

Apesar dos desentendimentos, os EUA têm pressionado a China a cooperar com os esforços para que a Coreia do Norte abandone suas armas nucleares. O regime de Kim tem como principal aliado a China.

"Se as relações entre os dois países continuarem a se deteriorar, pode haver 'mudanças profundas' no ambiente estratégico para assuntos regionais como a Coreia do Norte", afirmou em editorial o jornal Global Times. "Para a Ásia, a severidade dos atritos entre China e EUA está tendo muita atenção e, em certa medida, diluindo a atenção dada ao tema da península coreana."