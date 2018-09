Tentando se reencontrar, Flamengo encara o Atlético-MG no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo ainda tenta se reerguer no Campeonato Brasileiro. Com uma campanha mediana no segundo turno, o time rubro-negro enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Maracanã.

Nos últimos sete jogos disputados, o Flamengo só ganhou duas vezes. O time de Maurício Barbieri ainda empatou duas e foi derrotado em três oportunidades.

A derrocada do Flamengo, que hoje ocupa apenas a quarta colocação, cinco pontos atrás do líder São Paulo, coincide com a reformulação forçada no ataque. Desde a saída de Vinícius Júnior para o Real Madrid, o time carioca ainda não encontrou um substituto à altura.

Vitinho foi contratado para a posição, mas ele ainda não se ambientou ao clube da Gávea e marcou apenas uma vez. Chegou a ser deslocado para o comando do ataque, mas também não emplacou.

O Flamengo vem de um empate com o Vasco e, por isso, precisa reagir. Contra o Atlético-MG, Barbieri não poderá contar com o meio-campista Diego, expulso no clássico da rodada passada.

O volante Cuéllar foi punido com dois jogos de suspensão por agressão a Pablo, do Atlético-PR. No entanto, ele está apto a jogar, protegido por um efeito suspensivo.

O Atlético-MG chega ao confronto com uma invencibilidade de quatro partidas. A equipe de Thiago Larghi está em sexto lugar, com 42 pontos.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão (Matheus Savio), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro; Uribe, Vitinho. T.:

Maurício Barbieri

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana, Fábio Santos; Adilson, Elias, Cazares, Chará, Luan; Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)