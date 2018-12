Tentativa de assalto a banco deixa 6 reféns e 6 suspeitos mortos no CE

Folhapress

FORTALEZA, CE, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto a duas agências bancárias no município de Milagres (CE), a 480 km de Fortaleza, deixou na madrugada desta sexta-feira (7) ao menos 12 mortos -6 reféns e 6 suspeitos- após confronto de assaltantes com a polícia.

O tiroteio se estendeu por mais de 20 minutos, por volta das 2h, quando cerca de 30 homens armados foram abordados por policiais ao se aproximarem de agências do Banco do Brasil e do Bradesco.

O grupo havia roubado um caminhão -que foi deixado atravessado na BR-116-, abordado carros no caminho e levado passageiros como reféns.

O prefeito de Milagres, Lielson Landim (PDT), disse que, em meio à troca de tiros com a polícia, os reféns foram mortos pelos próprios assaltantes. As circunstâncias, no entanto, ainda não estão claras.

Nos últimos três meses, episódios semelhantes deixaram um saldo de ao menos 27 suspeitos mortos em confronto com a polícia após assaltos a bancos no Maranhão, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Sul.

Dos seis reféns mortos no ataque em Milagres, cinco eram da mesma família.

O empresário João Batista Magalhães, 46, havia deixado Serra Talhada, onde vive em Pernambuco, na noite de quinta (6), acompanhado do filho de 14 anos para buscar familiares no aeroporto de Juazeiro de Norte, já no Ceará. Eles chegavam de São Paulo.

No retorno, foram abordados pelos bandidos em um acesso à BR-116, em Milagres, e viraram reféns. Estavam no carro, além de Magalhães e seu filho, sua cunhada, seu concunhado e o filho do casal, de 10 anos. Todos morreram.

O familiar de uma das vítimas disse que outros reféns conseguiram sobreviver ao ataque. Um deles teria se fingido de morto no tiroteio.

"Ele foi sequestrado junto com a sexta vítima, uma mulher. Foram dois carros sequestrados, o da minha família e o dessas outras pessoas. Esse homem se fingiu de morto, mas a mulher morreu", afirmou à reportagem João Daniel Neto, primo de Magalhães. "Ainda não recebemos informações da polícia sobre como teriam ocorrido as mortes."

O pai do sobrevivente e da mulher que morreu também estava em um dos carros, mas acabou liberado pelos bandidos antes da chegada da polícia porque passou mal.

Os outros seis mortos eram integrantes do grupo criminoso, de acordo com a Secretaria da Segurança do Ceará.

O titular da pasta, André Costa, afirmou que a ação policial será investigada, mas que não se pode fazer um julgamento antecipado.

"Houve uma troca de tiros. A informação preliminar que recebemos é que um dos criminosos presos acabou dizendo que matou pessoas que estavam no local e não eram da quadrilha. Mas toda informação é insuficiente", disse Costa.

Segundo ele, foram presos três suspeitos -dois de manhã e um terceiro à tarde- em um posto de gasolina.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), disse que a ação foi feita em conjunto com a polícia de Pernambuco, após equipe de inteligência identificar a possibilidade de assalto a banco. "O fato é que estavam preparados para assaltar dois bancos e não conseguiram assaltar", afirmou.

Ele disse também que "é estranho um refém de madrugada no banco", mas que "vamos aguardar essa investigação".

Foram apreendidos explosivos, uma pistola 9 mm, um revólver calibre 38, uma arma calibre 12 e três veículos.

A Prefeitura de Milagres fechou órgãos públicos e suspendeu as aulas nesta sexta.

Segundo o REE-F "‹(Ranking de Eficiência dos Estados - Folha), na média do país, a segurança aparece como o principal problema do Ceará. Em nono lugar no levantamento, homicídios e outros episódios de violência puxam os indicadores do estado para baixo.

A taxa de mortes violentas intencionais no Brasil atingiu 30,8 para cada 100 mil habitantes no ano passado, quando morreram dessa forma 63.880 pessoas em todo o país, um avanço de 3% em relação às registradas em 2016. Isso representa um total de 175 assassinatos por dia no país. O índice de 2017 foi o maior da série histórica, iniciada em 2013.

No ano passado, disparou também a quantidade de mortos pela polícia. Foram 5.144 em 2017, média de 14 mortos por dia, um avanço de 20% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o número de policiais mortos recuou 5%. Foram 367 no ano passado.

Todos esses dados do panorama da violência em 2017 aparecem em levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, organização de pesquisadores da área e que compila estatísticas de secretarias estaduais de segurança e das polícias Civil e Militar.

O critério para a soma de mortes violentas intencionais inclui homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais em confrontos e mortes decorrentes de intervenções policiais.

O estado mais violento é o Rio Grande do Norte, com 68 mortes por 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional. Em seguida aparecem Acre (63,9) e Ceará (59,1), ambos na rota do tráfico de drogas.