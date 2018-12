Tentativa de assalto termina em tiroteio em shopping de Salvador

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A tentativa de assalto a um carro-forte terminou em tiroteio entre bandidos e seguranças particulares dentro de um dos shoppings mais movimentados de Salvador.

O caso aconteceu por volta das 15h40 desta terça-feira (13) no Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores.

O carro-forte estava dentro do estacionamento interno, próximo a uma das entradas do shopping, numa área onde ficam caixas eletrônicos. Funcionários da transportadora de valores carregavam malotes com dinheiro quando foram surpreendidos pelos bandidos, que chegaram em um carro.

O assalto foi impedido por seguranças do shopping e da própria transportadora. Houve troca de tiros entre bandidos e seguranças, mas ninguém ficou ferido.

Os tiros geraram pânico entre clientes e funcionários do shopping. Algumas lojas chegaram a fechar as portas após o incidente.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública informou que Polícia Civil está investigando a tentativa de assalto e que as testemunhas já estão sendo ouvidas.

O Salvador Shopping a informou que a administração está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. O centro de compras segue funcionando normalmente.