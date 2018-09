Terceira edição do Festival de Teatro Estudantil tem 16 peças e preço popular

Mario Akira

Em sua terceira edição, o Festival de Teatro Estudantil já faz parte do roteiro cultural de Curitiba. Em 2017, a mostra reuniu algumas das principais escolas da capital paranaense, fomentou o debate entre educadores, incentivou jovens artistas e destacou a importância das artes no contexto educacional. Em 2018, o evento acontece entre os dias 3 e 9 de outubro e promete ainda mais atrações para pais, alunos, educadores, artistas e grande público.

Serão 16 espetáculos apresentados no palco do Teatro Zé Maria a preços populares com ingressos a R$ 10,00 para qualquer sessão. Ao todo, participam 14 instituições de ensino entre escolas públicas e privadas de Curitiba, Região Metropolitana e de fora do Paraná. Releituras de clássicos nacionais e internacionais farão parte da programação, entre elas: Vestido de Noiva – de Nelson Rodrigues, Sonho de Uma Noite de Verão – de William Shakespeare, Alice no País das Maravilhas – de Lewis Carroll, O Mágico de Oz – de L. Frank Baum, O Pequeno Príncipe – de Antoine de Saint-Exupéry e Pluft - O Fantasminha, de Maria Clara Machado.

Na abertura do evento, será promovida uma mesa-redonda sobre o ensino das artes no contexto educacional com a presença dos especialistas do projeto Psicologia no Palco, a diretora pedagógica da Ponte Ateliê Educativo, Simone Brichta, Mestre em Educação Brasileira e especialista em metodologias do ensino das artes e gestão escolar, além da educadora teatral, atriz e idealizadora da iniciativa, Jully Grisbach.

O fechamento das atividades contará com uma noite de premiação dos grupos de teatro em diversas categorias. A programação completa pode ser conferida logo abaixo e no site oficial do evento: www.festivaldeteatroestudantil.site.br. O Festival de Teatro Estudantil é uma realização da Cia Teatral Jully Grisbach em parceria com o Teatro Parque da Criança (Giovani Cesconetto) e o apoio do Centro Cultural Teatro Guaíra por meio do Teatro Zé Maria.

SERVIÇO

3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL

DATA: DE 3 A 9 DE OUTUBRO

LOCAL: TEATRO ZÉ MARIA

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 655 – SÃO FRANCISCO

INGRESSOS: R$ 10,00 PELO SITE WWW.FESTIVALDETEATROESTUDANTIL.SITE.BR

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA DIA 3 DE OUTUBRO

• ÀS 20H30 - MESA REDONDA COM PSCICOLOGIA NO PALCO E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE SIMONE BRICHTA (ABERTA AO PÚBLICO - PROFESSORES DE TEATRO, ALUNOS, ARTISTAS E INTERESSADOS NO TEMA)

QUINTA-FEIRA DIA 4 DE OUTUBRO:

• 19HRS – PLUFT - O FANTASMINHA / COLÉGIO AMPLAÇÃO

• 20H30MIN – CASTELO RÁ-TIM-BUM / COLÉGIO BAGOZZI

SEXTA-FEIRA DIA 5 DE OUTUBRO:

• 19HRS – A FABULOSA HISTÓRIA DA MAGIA DO AQUI E AGORA / COLÉGIO SANTO ANJO

• 20H30MIN – VESTIDO DE NOIVA (CLASSIFICAÇÃO + 15) / COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE (PINHAIS)

SÁBADO DIA 6 DE OUTUBRO:

• 11HRS – KINDERGARDEN / COLÉGIO ALLDEIAS

• 13 HRS – SOLTANDO O VERBO! (CLASSIFICAÇÃO +10) / ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO COELHO (MATO GROSSO DO SUL)

• 15 HRS – O MÁGICO DE OZ / COLÉGIO INTEGRAL

• 17 HRS – SETE DESAFIOS PARA SER REI / COLÉGIO MARISTA – SANTA MARIA

• 20 HRS E 21 HRS – O PEQUENO PRÍNCIPE E A FÁBRICA DE BRINQUEDOS / COLÉGIO DOM BOSCO

DOMINGO DIA 07 DE OUTUBRO:

• 11HRS – WHAT LIES BEHIND THE TRUE (ESPETÁCULO EM INGLÊS) / COLÉGIO POSITIVO INTERNACIONAL

• 13 HRS – FLASHBACK (CLASSIFICAÇÃO +10) / COLÉGIO SENHORA DE FÁTIMA

• 15 HRS – TEEN BEACH MOVIE / COLÉGIO MILITAR

• 17 HRS – SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO / COLÉGIO MAIS QUINTAL

• 19 HRS E 20 HRS – ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS E ACAMPAMENTO EM DOSE DUPLA / COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

TERÇA-FEIRA DIA 9 DE OUTUBRO:

• 20H30MIN – PREMIAÇÃO