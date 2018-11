Terceira roça de 'A Fazenda' tem Ana Paula, Nadja Pessoa e Evandro Santo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A terceira roça do reality A Fazenda, da Record, está formada. Ana Paula Renault, Evandro Santo e Nadja Pessoa são os peões que podem deixar o programa nesta quinta-feira (11). Os três ainda terão a chance de se salvar em prova nesta terça-feira (9). O vencedor da tarefa, além de garantir a permanência na atração, será o fazendeiro.

Em votação que aconteceu na noite de segunda (8), Ana Paula foi mandada para roça pelos outros participantes. Nadja Pessoa foi a escolhida do fazendeiro, Felipe Sertanejo, e Santo foi escolhido por Rafael Ilha, que ganhou o poder especial de enviar um participante direto para a roça.

Além de definir quem deixará o programa, a disputa coloca duas rivais frente a frente. Ana Paula e Nadja são desafetas declaradas e já protagonizaram diversas discussões. Ana Paula chegou a manifestar o desejo de enfrentar a inimiga em uma roça. A votação da casa, realizada em modelo de "resta um", deixou Ana Paula na roça.

A votação foi tensa. Nadja, que enfrenta a sua segunda roça, recebeu, durante o programa, ataques de outros participantes, em especial de Perlla, Luane Dias, João Zoli e Léo Stronda. Ana Paula também não escapou das farpas de outros participantes.

Os dois peões que perderem a prova do fazendeiro irão para a roça definitiva na quinta-feira (11). O público vai escolher, em votação no site do programa.