Terceira unidade da Casa de Bolos é inaugurada em Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

A Casa de Bolos, pioneira no segmento de bolos caseiros, acaba de inaugurar mais uma loja no município de Curitiba, desta vez no bairro Batel. A estratégia de crescimento da Casa de Bolos é pautada por estudos aprofundados em ferramentas de geolocalização, potencial de consumo e perfis sociodemográficos - sempre atentos, claro, às demandas do mercado. Só em 2017 foram 55 unidades inauguradas no Brasil, com faturamento anual de R$ 182 milhões, um aumento de 17% em relação a 2016. “Para este ano, esperamos atingir a marca de 350 franquias em todo o país, chegando a 400 unidades até o final de 2020”, comenta Rafael Ramos, diretor de marketing da rede. A marca visa atender regiões ainda carentes de bolos caseiros, proporcionando a experiência do simples e familiar, com qualidade, variedade e preço justo, atendendo assim aos mais diversos paladares e bolsos. Para o sucesso do negócio, a disponibilidade do franqueado na operação é fundamental.

Serviço:

Local: Av. Sete de Setembro, 5479 – Batel – Curitiba (PR)

Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 8h às 19h e de sábado das 8h às 17h.

SOBRE A CASA DE BOLOS

Criada pelas mãos talentosas da Vó Sônia, em parceria com o filho caçula, a Casa de Bolos é pioneira no segmento de bolos caseiros e, mesmo com mais de 300 unidades pelo país, mantém a qualidade dos produtos oferecidos. Natural de Ribeirão Preto, mãe e filhos começaram o negócio num pequeno salão no centro da cidade e, com o sucesso da loja, optaram pelo modelo de franquias. Hoje, a rede tem no cardápio mais de 70 sabores de bolos, incluindo versões diet, integral, bolo caseiro no pote e baby, além de bolos de aniversário, tortas e cucas. Mais informações: www.casadebolos.com.br