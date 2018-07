Terei que tirar a poeira de minhas chuteiras, diz Pelé após feito de Mbappé

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé fez história ao marcar um dos gols da vitória da França por 4 a 2 sobre a Croácia na final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Aos 19 anos, o camisa 10 francês foi o jogador mais jovem a balançar as redes em uma final de Copa desde que Pelé, então com 17 anos, marcou duas vezes para o Brasil na vitória por 5 a 2 diante da Suécia na decisão de 1958.

Nas redes sociais, Mbappé comemorou a conquista da Copa de 2018 com uma foto, na qual aparece beijando a taça. “Meu amor”, escreveu o jovem astro do Paris Saint-Germain e da seleção francesa.

O feito foi percebido inclusive pelo próprio Pelé. Em sua conta no Twitter, o Rei do Futebol fez uma provocação diante dos feitos do francês.

“Se o Kylian Mbappé continuar a igualar meus recordes assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente”, escreveu Pelé, aos 77 anos.

O título na Rússia foi o segundo da França em Copas do Mundo. Antes, a equipe levantou a taça em 1998, quando jogou em casa.