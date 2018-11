'Teremos um dos nossos em Brasília', diz Bolsonaro ao visitar o Bope

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em visita ao Bope (Batalhão de Operações Especiais), no Rio de Janeiro, o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) agradeceu o apoio de policiais.

"Obrigado a vocês e mais do que tudo pode, pela confiança pela parte de muitos, pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Caveira", disse, encerrando um breve discurso com o grito de guerra que entoa o símbolo do Bope.

"Temos a segunda maior bancada de Brasília sem tempo de televisão, sem fundo partidário, sem nada. Isso vem de gente como vocês. Então temos que acreditar e tentar mudar."

O candidato arrancou aplausos do grupo e brincou e cumprimentava um coronel, mas que quem vai mandar no Brasil são os capitães.

Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Ele fez breve discurso a integrantes do batalhão, que foi filmado e distribuído por integrantes da campanha.

Ele visitou a sede do Bope na manhã desta segunda-feira (15). Segundo assessores, foi uma visita a amigos. A imprensa não pode participar do encontro.