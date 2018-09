'Teria que comprar amor do meu filho', questiona "Mendigo", ex-Pânico, sobre pensão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Carlinhos Silva, 38, mais conhecido por seu personagem Mendigo no programa Pânico (2003-2007 e 2015-2017), usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para comentar sobre o processo movido pela ex-mulher de pensão alimentícia para seu filho de sete anos.

"Meu filho tem que ser feliz, estudar, comer e brincar. Se não tivesse dinheiro, se não trabalhasse, eu não teria direito de ser pai? O amor que teria que dar ao meu filho, eu teria que comprar?", disse o humorista em seu Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas).

Em entrevista ao programa Câmera Record deste domingo (23), Carlinhos afirmou que não paga pensão alimentícia para o filho e que não pretende efetuar o pagamento. "Se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho."

A ex-mulher Aline Hauck, segundo o humorista, estaria dificultando as visitas de Carlinhos Silva ao filho. No vídeo gravado em seu perfil no Instagram, ele afirma que cada um dos dois tem suas razões e que há três tipos de pensão: "pensão, a pensão que o pai pode pagar e a pensão que a mãe quer receber".

"Só para vocês entenderem o amor que a mãe do meu filho quer que eu dê. Ela se preocupa muito com amor. Tanto amor que ela entrou na Justiça pedindo meus bens, penhorou meu apartamento", disse o humorista.

Já a ex-assistente de palco Aline Hauck usou suas redes sociais para se defender. Ela afirmou que o humorista nunca pagou pensão. "Desde quando eu decido alguma coisa. Existe Justiça para isso", disse em seu Insta Stories. "Enquanto ele deve estar na academia dele, na vida maravilhosa dele, estarei aqui cuidando dos meus filhos. [...] Não vou expor meu filho a sociedade hoje porque as pessoas são maldosas."

O ex-participante de A Fazenda, reality show da Record, afirmou ter um irmão preso há 12 anos no presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Ele contou que só descobriu sobre o caso depois que foi eliminado da primeira edição do reality da Record, em 2009. "Ele está sendo acusado de quádruplo homicídio [...] A acusação diz que foi ele, só que tem várias evidências de que não foi."