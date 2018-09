Termina nesta quinta-feira prazo para eleitor tirar a segunda via do título

Agência Brasil

Termina nesta quinta-feira (27) o prazo para quem precisa tirar a 2ª via do título eleitoral. O pedido deve ser feito em cartório da zona em que o eleitor está cadastrado. Para pedir a 2ª via, é preciso estar quite com a Justiça Eleitoral, não ter débitos pendentes (como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou por ter violado o Código Eleitoral e a Lei das Eleições). É preciso regularizar a situção no cartório eleitoral antes de dar início ao pedido.

Quem tiver multas em aberto precisa quitá-las por uma Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida pelo cartório eleitoral. O valor vai de R$ 1,05 a R$ 35,14.

O título não é único documento que garante participação nas eleições. Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte ou qualquer documento oficial com foto também são aceitos. O eleitor também pode utilizar uma versão digital do documento pelo aplicativo e-Título. O app também informa o local de votação, faz emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais.