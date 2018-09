Termina o noivado da cantora sertaneja Maraísa com Wendell Vieira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maraísa, que faz dupla com Maiara, está solteira e não namora mais o empresário Wendell Vieira. A informação foi confirmada pela assessoria da dupla sertaneja.

Os dois estavam noivos e apagaram as fotos deles em seus perfis nas redes sociais e não se seguem mais no Instagram. Ainda esta semana, Maraísa deixou no ar o fim do relacionamento através de uma publicação no storie: "Estado Civil () casada, () solteira, (x) cansada."

Em dezembro de 2017, haviam surgido rumores sobre um possível término, já que Maraísa havia apagado as fotos com Wendell no Instagram. A cantora, no entanto, desmentiu o término e disse ter apagado as imagens para preservar o relacionamento.