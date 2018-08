Terminam na sexta-feira as inscrições para competições em Pinhais

Antonio Trajano

Encerram na próxima sexta-feira, às 17 horas, as inscrições para a 21ª Copa Pinhais de Futsal e para a 6ª Copa Evangélica de Futsal. As competições são promovidas pela Prefeitura de Pinhais, por meio do Departamento de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. O regulamento e a ficha de inscrição das copas estão disponíveis no site da Prefeitura. Não serão cobradas taxas, apenas uma contribuição solidária de 10 latas/pacotes de leite em pó por equipe inscrita.

A 21ª Copa Pinhais de Futsal tem previsão de início para o dia 12 de setembro e será realizada no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves.A 6ª Copa Evangélica de Futsal tem previsão de início para o dia 15 de setembro e também terá como local o Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, sendo disputada na categoria masculina (aberto). Importante ressaltar que todas as equipes devem representar uma Igreja Evangélica do município.