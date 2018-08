Terremoto deixa ao menos 98 mortos na Indonésia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 98 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas neste domingo (5), quando a ilha de Lombok, na Indonésia, foi atingida por um terremoto de magnitude 7, afirmaram as autoridades.

Segundo o porta-voz da agência nacional de gestão de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, o número ainda crescer. Ele afirmou que só será possível saber a real extensão do terremoto quando as cerca de 13 mil casas atingidas pelo tremor forem examinadas.

A agência pediu que as pessoas ficassem longe do mar —ainda que uma alerta inicial de tsunami inicialmente emitido tenha sido suspenso.

Testemunhas disseram que o terremoto cresceu em intensidade durante vários segundos, quebrando janelas e portas. Tremores secundários foram registrados.

A maioria das mortes ocorreu nas regiões norte e oeste de Lombok.

Na cidade de Mataram, o fornecimento elétrico foi cortado e os pacientes tiveram de ser retirados dos principais hospitais.

Imagens divulgadas pela imprensa mostravam pacientes em macas fora de uma clínica, enquanto eram atendidos por médicos.

O sismo foi sentido por vários segundos também na ilha de Bali, onde as pessoas saíram correndo de casas, hotéis e restaurantes.

“Todas as pessoas no hotel estavam correndo, então eu também corri. As pessoas lotaram as ruas”, disse a turista australiana, Michelle Lindsay. “Diversas autoridades pediram para as pessoas não entrarem em pânico.”

O ministro da Justiça e de Assuntos Internos, Kasiviswanathan Shanmugam, disse que estava no décimo andar de um hotel que tremeu de forma vigorosa, fazendo rachaduras nas paredes. “Era impossível de ficar em pé.

Como a região é marcada pela grande presença de resorts, o tremor provocou pânico entre turistas. Houve pequenos danos nos aeroportos de Lombok e de Bali, que, porém, não pararam suas atividades.

O abalo veio uma semana depois de outro de magnitude 6.4 que deixou 14 pessoas mortas na região.

A Indonésia está situada no Círculo do Fogo, um arco de vulcões e falhas geológicas na bacia do Pacífico.