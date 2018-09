Terremoto deixa um morto e 120 feridos no norte do Japão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu nesta quarta-feira (5, horário de Brasília, quinta-feira, 6, no horário local) a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, deixando um morto, 19 desaparecidos e 120 feridos.

O epicentro do tremor fica 68 km a sudeste da capital regional, Sapporo, apenas dois dias após um tufão causar importantes danos na região ocidental de Osaka.

O terremoto foi seguido por um abalo secundário de magnitude 5,3 e por outros tremores menores.

A Agência Meteorológica japonesa anunciou uma leve elevação do nível do mar nas zonas costeiras, mas não emitiu alerta de tsunami.

Segundo o canal estatal NHK, um homem de 82 anos morreu após cair da escada de sua casa durante o terremoto.

O tremor provocou ao menos quatro deslizamentos de terra, segundo o porta-voz do governo, Yoshihide Suga.

Oito casas desabaram e os socorristas trabalham à procura de possíveis vítimas sob os escombros, segundo o corpo de bombeiros.

Cerca de 2,95 milhões de casas ficaram sem luz devido ao desligamento de emergência de termelétricas.

A usina nuclear de Tomari ficou sem energia mas os combustíveis radioativos seguiam sendo resfriados por um sistema de energia de emergência de forma segura, segundo Suga.

A usina está desativada desde o terremoto de 2011 na região japonesa de Tohoku. Esse tremor, de magnitude 9.0, causou um tsunami e a morte de cerca de 20 mil pessoas no Japão.

O tsunami também causou danos na usina nuclear de Fukushima, levando ao maior desastre nuclear em 25 anos.