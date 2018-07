Terremoto mata ao menos 14 e deixa mais de 160 feridos na Indonésia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter matou ao menos 14 pessoas e feriu mais de 160, neste domingo (29), na ilha de Lombok, na Indonésia, disseram autoridades locais.

O terremoto danificou mais de mil casas e foi sentido em uma área mais ampla, incluindo Bali, onde não foram registrados danos ou vítimas.

O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto atingiu uma profundidade de sete quilômetros, considerado superficial. Terremotos superficiais tendem a causar mais danos do que os mais profundos.

O número de vítimas pode aumentar, já que os dados ainda estão sendo coletados de outros locais da ilha.

Pelo menos 162 pessoas ficaram feridas, incluindo 67 hospitalizadas com ferimentos graves.

A Indonésia é propensa a terremotos devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de vulcões e linhas de falha na Bacia do Pacífico.

Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na costa de Sumatra provocou um tsunami que matou 230 mil pessoas em uma dezena de países.