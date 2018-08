Terremoto na Indonésia deixa mais de 300 mortos e 270 mil desabrigados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos pelo terremoto que atingiu Lombok, na Indonésia, no último domingo (9), subiu para 319, de acordo com um novo balanço divulgado nesta quinta-feira (9), dia em que uma forte réplica sacudiu a ilha.

A agência de gestão de catástrofes informou ainda que o número de deslocados subiu para 270 mil e o de feridos graves, para cerca de mil. O balanço do dia anterior era de 131 mortos e 156 mil desabrigados.

Segundo o governo do país, as réplicas -ao menos 355 desde domingo- têm dificultado os resgates. A mais forte foi a desta quinta. De magnitude 5,9 na Escala Richter, causou pânico, danificou edifícios e deixou feridos, mas não teve potencial de causar um tsunami, de acordo com a agência geológica local.

As pessoas alojadas em abrigos improvisados saíram às ruas gritando, enquanto as paredes de vários prédios desabavam.

As equipes de socorro ainda não conseguiram chegar a alguns pontos da ilha próximos ao epicentro, devido às dificuldades do terreno.

A maioria dos deslocados está dormindo em tendas perto de suas casas destruídas ou em abrigos onde falta comida, água potável e atendimento médico.