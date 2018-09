Terremoto seguido de tsunami deixa centenas de mortos na Indonésia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já passa de 380 o número de mortos na Indonésia após uma sequência de dois terremotos, seguido de tsunami, atingir a região da ilha de Sulawesi nesta sexta-feira (28). A informação da agência de gestão de desastres do país foi divulgada pelas agências de notícias na madrugada deste sábado (29).

Os fenômenos climáticos, que também destruíram muitas casas e edifícios, deixaram centenas de feridos que estão sendo atendidos em hospitais próximos. A maioria dos mortos e feridos foi registrada na cidade de Palu.

"Informações iniciais dão conta de que vítimas morreram quando um prédio veio abaixo", disse o porta-voz da agência de resposta a desastres do país, Sutopo Purwo Nugroho, que afirmou que os impactos dos tremores e do tsunami ainda estão sendo calculados. "Nós aconselhamos as pessoas a permanecerem nas áreas seguras, longe de prédios danificados", completou.

O maior dos tremores teve magnitude 7,5 e ocorreu a uma profundidade de 10 km, com epicentro a 35 km da cidade de Dongalla. Ele causou o tsunami com ondas de até dois metros que atingiram Palu. Segundo as autoridades, não há previsão de novas ondas gigantes.

Pouco antes, um tremor de magnitude 6,1 já tinha atingido a mesma região.

Não há informações exatas ainda da destruição causada na região -cerca de 600 mil pessoas vivem em Palu e Dongalla, as mais atingidas.

A Indonésia costuma sofrer com terremotos e um tremor de magnitude 9,1 em 2004 próximo da costa do país causou o tsunami que deixou mais de 220 mil mortos na região.