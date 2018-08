Teruo Tamura e Zenilda Alves de Souza vencem Torneio Taça Presidente

O Las Palmas Country & Club realizou neste domingo, dia 19, com apoio da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe o torneio Taça Presidente. O evento contou com a presença de 80 jogadores de vários clubes, e o destaque foi para a grande participação das mulheres, ao todo estiveram presentes 21 golfistas.

Os grandes campeões do torneio foram Teruo Tamura com 77 gross e Zenilda Alves de Souza com 76. Os vices do campeonato foram Edgar Prim com 80 e Maria Cristina Bueno com 79.

Na categoria M2 – O vencedor foi Marcos Nagano com 81 net, seguido de Gilmar Godoy com 83 e Antônio Capistrano com 82 net.

Na categoria M3 – O primeiro lugar ficou com Mario Matsunaga com 85 net, o segundo com Norio Ami com também 85 e o terceiro com Ismael Alves dos Santos com 89 net.

Na categoria M4 – O campeão foi Massuo Tsuru com 41 pontos, seguido de Walter Souza com 37 e Daniel Begnini com 36.

Na categoria F1 – A vencedora foi Tica Hara com 87, a segunda posição ficou com Regiane Koyama com 88, seguida de Olga Hieda com 98 net.

Na categoria F2 – A campeã foi Tatsue Kamogawa com 40 pontos, seguida de Beatriz Carrer com 38 e Walquiria Ponath com 37. O torneio teve apoio via Lei de Incentivo ao Esporte das empresas: Mili, Condor, Consórcio Servopa e Bree.

Homenagem – Em paralelo ao torneio aconteceu a comemoração dos 100 anos do Sr. Yoshio Nishii, jogador de mais idade em atividade no golfe. O Sr. Nishii jogou 5 buracos a pé, acompanhado do Presidente da FPCG, Sakae Tamura, e do diretor financeiro da FPCG, João Nakamura, e inclusive, fez questão de jogar o buraco 6, par 3, onde tem uma placa em sua homenagem por ter realizado um Hole in One aos 94 anos. Após a cerimônia de premiação, os presentes puderam, com direito a bolo e canto de parabéns, compartilhar e celebrar o centenário do Sr. Yoshi Nishii. Além dos jogadores, estiveram presentes prestigiando o aniversário, seus familiares, representando o Consulado do Japão, o Vice-Cônsul Naonari Nishihara, e o Sr. Nilson Nishimura, da Elco Engenharia. No final o presidente do Las Palmas, Antenor Neves, o homenageou com um belo quadro.



Royal Golf e Maringá Golf recebem torneio de profissionais

Na próxima semana acontecerá nos campos do Norte do Paraná, nas cidades de Londrina e Maringá, duas etapas do CBG Protour que servirá como preparativo para os profissionais brasileiros para as duas etapas do PGA Tour Latinoamerica que acontecerão no mês de setembro.

Royal Golf Residence – Nos dias 26 a 29 de agosto, o Royal sediará a 5ª Etapa do CBG Protour em um formato de duplas, no dia 26 acontece o Pro-am e nos três dias seguintes serão jogados três modalidades diferentes de duplas: Scramble (27), Best Ball (28), Foursome (29). O torneio tem o patrocínio máster da Bueno Wines e Weiku, patrocínios da Sonkey, PGT Service e Jeep Marajó e apoio do Muffato, Cinagawa, Zanni, JV Knives, Tramontina e Max.

Maringá Golf Club – Em seguida, nos dias 1 e 2 de setembro, será a vez do Maringá, que recentemente sediou o 17º Aberto da FPCG, receber a 7ª Etapa do CBG Protour os profissionais jogarão a modalidade stroke-play individual. Nos dias 30 e 31 de setembro o campo estará aberto para treino e nos dias 01 e 02 de setembro será realizado os jogos. Junto será organizado pelo clube um torneio interno para os amadores. A bolsa de premiação foi feita através de participações dos associados do clube e apoio PGT Service.

Inscrições – Para ambas as etapas as inscrições poderão ser feitas com o Diretor do CBG Protour, Carlos Pessoa, telefone (67) 99101-9849 ou pelo e-mail: [email protected] O valor de inscrição para cada etapa é de R$ 300,00 que será diretamente revertida para a bolsa de premiação.



ATLETAS DA FPCG PARTICIPAM DE EVENTO DO TOP 2020

Aconteceu nesta quinta-feira (16), o evento do TOP2020 – Talento Olímpico do Paraná – organizado pelo Governo do Estado do Paraná e Secretaria de Esportes e Turismo, em parceria com a Copel, no Museu Oscar Niemayer. Mais de duzentas pessoas lotaram o auditório Poty Lazzarotto.

Foi o coral da Copel que iniciou o espetáculo e logo após, a equipe feminina de ginástica rítmica abrilhantou o evento. Entre as autoridades presentes estavam o Secretário do Esporte – João Barbiero – a coordenadora do projeto – Denise Golfiere – e o Diretor de Marketing da Copel – Paulo Krauss.

A iniciativa do Governo do Estado do Paraná, visa tornar o estado uma referência no esporte olímpico e paraolímpico ao incentivar os atletas de evidência em suas modalidades. As bolsas são para auxiliar no desenvolvimento social e crescimento esportivo, dos atuais talentos com destaque estadual, nacional e internacional.

Os golfistas selecionados para receber a bolsa TOP deste ano foram: Arthur Locoman dos Santos, Daniel Celestino, Renato da Silva Filho, Gabriel Egydio, Marcos Silva, Matheus Mercer, João Mercer, Jair Benke Jr., Pedro Henrique dos Santos. A bolsa TOP técnico ficou para Maurílio Santana.

A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, foi representada pelo Diretor Juvenil – José Lima Junior – pelo colaborador administrativo – João Rodolfo de Souza – e alguns de seus atletas beneficiados – Arthur Locoman dos Santos, Gabriel Egydio e Pedro Henrique dos Santos.

XVII TORNEIO ABERTO DE GOLFE DO ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE

O Alphaville Graciosa Clube realiza nos dias 15 e 16 de setembro o XVII Torneio Aberto de Golfe do Clube. O campo estará aberto para treino na sexta-feira, dia 14, sendo que o tee do 1 estará fechado a partir das 15h. A organização tem a expectativa de receber 110 jogadores de vários clubes.

No sábado e no domingo será servido café da manhã aos participantes, além de coquetel de boas-vindas oferecido pelo grupo THÁ e GT no deck da piscina. No domingo haverá jantar no restaurante do clube no fim dos jogos com entrega dos troféus, a partir das 18h.

As inscrições poderão ser feitas através da ficha online, no starter do clube pelos e-mails: [email protected] e [email protected] ou pelo telefone (41) 3551-1389 até dia 09 de setembro. O custo é de R$350 para convidados; R$200 para sócios e R$125 para juvenis.

O Alphaville tem um dos principais campos do Brasil, com quase 20 anos de história, sedia torneios internacionais e está na lista dos dez melhores do país, possui uma paisagem exuberante além de ser considerado desafiador.