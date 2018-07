Teus direitos e os direitos dos outros 

Vejo como justa a causa dos caminhoneiros. Só acho injusto e desumano atingir os produtos perecíveis e essenciais. Sei que se assim não fosse, jamais seriam ouvidos. Gostei da sugestão de um amigo. Que fizessem um cerco em volta de Brasília. Assim atingiriam diretamente os principais responsáveis pelo caos em que se encontra nosso país.

Mia Cara Curitiba

A programação deste final de semana do projeto Mia Cara Curitiba, está sensacional. Atrações para todos os gostos e idades. Destaco algumas: Sexta feira, seis corais se apresentam na Catedral Metropolitana, Início às 19:30hs. Também na sexta, na Capela Santa Maria, às 20hs, o duo composto pelo italiano Vincenzo Cortese, no violão e o brasileiro Winston Ramalho no violino. Para as crianças tem o espetáculo Pinóquio, no Lala. Às 17hs. Todos espetáculos são gratuitos.

AVALIE