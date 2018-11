Thaeme revela sexo de bebê mostrando boneca e vestido rosa em clipe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Thaeme Mariôto, 33, da dupla com Thiago, decidiu revelar o sexo de seu bebê através do novo clipe "Pedacinho Meu".

Em um cenário de quarto de bebê, Thaeme usou uma boneca e um vestido rosa, dentre outros artigos, para afirmar que terá uma menina com o marido, o empresário Fábio Elias. A cantora já está no segundo semestre de gestação.

O novo clipe também faz homenagem à primeira gestação de Thaeme. Em maio deste ano a cantora sofreu um aborto espontâneo, um dia após anunciar a gravidez de uma menina que já tinha até nome definido - Yasmin. No vídeo, ela aparece como um anjo protetor da família.

"Ela vai sempre estar em nossos corações. Fiz uma música também para ela, que não vou lançar com outro filho, porque foi para ela. Ela é única, com ela me tornei mãe. Por mais que não tenha conseguido vivenciar isso, ela ficou na minha barriga 11 semanas. Já me sentia mãe", declarou Thaeme.

A cantora afirma que apesar da tristeza, o momento do aborto acabou fortalecendo sua relação com o marido e que hoje se sente mais forte como mulher, mãe e profissional.