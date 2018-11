Thais Melchior celebra adaptação e clima de otimismo de 'As Aventuras de Poliana'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thais Melchior, 27, enfrentou um grande desafio ao assumir o papel de Luiza no meio da trama "As Aventuras de Poliana" (SBT). Passada a sua estreia, a atriz já comemora o sucesso da novela que promove o otimismo e a energia positiva ao público infantojuvenil com a sua história.

Com Milena Toscano, 34, e prestes a ter o seu primeiro filho, Thais a substituiu como tia da protagonista Poliana (Sophia Valverde). Parte dos fãs não gostaram da troca das atrizes, e ela chegou a ser ameaçada de morte pela internet. "Tudo isso já passou sim. Foi uma fase de adaptação do público, um estranhamento compreensível", afirma Thais.

Antes da novela no SBT, Thais passou por "Malhação" (Globo, em 2011), protagonizou "Vitória" (2014), e "Terra Prometida (2017), ambas da Record. "Tenho tido um retorno bem bacana. O público é diferente sim das outras novelas que fiz, mas semelhante ao que eu tive quando trabalhei em 'Malhação'. Naquela época ainda não tinha tido esse 'boom' tecnológico. Hoje em dia a comunicação com eles é muito mais fácil e rápida", conta a atriz.

Thais afirma, ainda, que o mais interessante é como a história de uma menina que vê o lado positivo de tudo está sensibilizando o público. A novela "As Aventuras de Poliana" é inspirada no livro "Pollyanna", clássico da literatura escrito em 1913 por Eleanor H. Porter. "Fico impressionada de ver como os fãs são fiéis à novela. Eu gosto dessa interação, de saber o que estão achando e comentando. Sabe o mais legal? É que conseguimos atingir o coração de muita gente. Receber o carinho dos fãs da Tia Luísa é maravilhoso!", conta a atriz.

E todo esse aprendizado, ela leva também para a sua vida pessoal. "Olha, eu posso garantir que, cada vez mais, tenho incluído o jogo do contente na minha vida. Realmente tudo tem o seu lado bom e nada é por acaso. O importante é manter a calma, a fé e o pensamento positivo!"

A personagem começou a trama como a tia má, que não dava a devida atenção à Poliana, menina que perdeu os pais ainda muito criança. Thais pegou um pouco da transição e mudança de personalidade da Tia Luiza e algumas cenas marcaram o trabalho da atriz. "O sumiço da Poliana foi bem marcante para mim. Ali ficou claro que a Luísa não consegue mais imaginar a vida dela sem a sobrinha. Isso firmou mais uma transição importante da personagem", afirma .

Na trama, Poliana decidiu fugir de casa após marcar um almoço para alegrar a tia e ser criticada por ela. A menina foi atrás do tio Durval (Marat Descartes). "A Luísa continua nesse processo de levar a vida de uma forma um pouco mais leve. A Poliana contribui bastante para que isso aconteça, em diversas situações. Muitas coisas estão por vir! O que posso adiantar é que ela vai permitir a abertura de novos caminhos", conta ela.