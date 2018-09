Thais Melchior diz ter sido ameaçada por substituir Milena Toscano em novela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A autora da novela "As Aventuras de Poliana", Íris Abravanel, confirmou nesta quinta-feira (13) a saída oficial de Milena Toscano, 34, da trama do SBT. Desde o início, Abravanel sabia que teria que efetuar a mudança devido à gravidez da atriz.

Quem assume o papel de Luiza, tia de Poliana (Sophia Valverde) é a atriz Thais Melchior, 27, sete anos mais jovem que a última protagonista. "Vai ter uma brincadeira, uma passagem. Ela tropeça de um jeito e levanta de outro. É mais ou menos isso. Nós tivemos que criar uma cena para isso", conta Íris.

A troca das personagens será parecida com a que aconteceu com Marjorie Estiano em "Império" (Globo, 2014). A atriz, que interpretou a vilã Cora na primeira fase do folhetim, substituiu Drica Moraes, que teve que tirar licença médica para tratar de uma faringite, de uma hora para outra.

A mudança de atrizes da Globo foi feita às pressas pelo autor Aguinaldo Silva devido ao afastamento de Drica em um momento chave na trama da personagem. Com isso, os demais atores do elenco sempre faziam brincadeiras com o novo visual de Cora, que havia rejuvenescido.

No caso do SBT, como a autora já sabia da gravidez, a mudança será mais fácil, sem comprometer a trama. Abravanel também afirmou que a atriz Milena Toscano não deve retornar mais a história, que deve ficar até o final de 2019, e que espera que ninguém mais deixe a novela. "Espero que nada mais aconteça! A nossa intenção é seguir até o fim com esses personagens."

Quando vazou a informação de que ela substituiria Milena Toscano na novela, a atriz Thais Melchior disse ter recebido ameaças nas redes sociais. Ela chegou a desativar os seus perfis até a confirmação da mudança das atrizes. "Esperei até que os ânimos se acalmassem. Já retomei meus perfis, e prefiro me concentrar mais no número de mensagens de apoio. Sempre estou preparada para críticas, mas ameaças, nunca."

A primeira cena de Melchior como Luiza será exibida no dia 24 de setembro. Fã de "Chiquititas" (XXXX), novela adaptada da versão mexicana para o SBT por Iris Abravanel, a atriz afirma que está realizando um sonho em trabalhar com a autora. "Sei o que é uma criança acompanhando uma novela infantil. E está um sucesso, com música, humor, clipes musicais. Isso tudo só vai agregar a minha carreira."

A sinceridade infantil foi o que mais assustou a atriz. " Sabe que criança não tem filtro. Eles falam a verdade, mas foi um alívio com a forma que fui recebida pelas crianças", afirma a atriz. Sophia Valverde, 13, também é só elogios a nova companheira, "Ela é muito legal e muito talentosa. O público vai se acostumar em breve."

Thais Melchior passou por "Malhação" (Globo, em 2011), protagonizou "Vitória" ( 2014), e "Terra Prometida (20147), ambas da Record. "Esse é um desafio diferente de tudo o que já fiz. Assisti muito a Milena para me inspirar, mas tive que encontrar a minha Luiza", avalia a atriz, que se acha parecida com Toscano. "Temos o mesmo perfil "

A novela de Iris Abravanel continua com bons índices de audiência para o SBT. Na terça (11), a trama teve a maior audiência da emissora no dia, com 13,6 pontos de Ibope na Grande São Paulo. Capa ponto do Kantar Ibope corresponde a 71 mil domicílios. O número é bem próximo de folhetins de sucesso do canal, como "Chiquititas".