Thammy diz que já transou com duas mulheres e revela fetiches

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bem à vontade quando o assunto é sua vida sexual, Thammy Miranda fez revelações picantes na brincadeira do "Eu nunca" para o canal de Matheus Mazzafera no YouTube. No jogo, em que o participante tem que beber toda vez que já fez uma das situações questionadas, o filho de Gretchen disse que já foi para a cama com duas mulheres e revelou até alguns fetiches na hora do sexo.

"Já fiz [sexo] com duas mulheres. Foi muito legal. Sério, se você nunca fez, antes de morrer, faça", disse o ator, que também entregou já ter usado um vibrador na relação e disse que a namorada, Andressa Ferreira, curte uns tapinhas na hora H. "Ela gosta, principalmente quando ela fala: 'para' e eu dou mais uma", contou, aos risos.

Thammy também reafimou, durante a brincadeira, que nunca fez sexo com homens, mesmo antes de ter passado por sua transição de gênero. "Eu já fui pro motel com um namorado e não rolou. Não foi por falta de tentativa não", contou ela, que disse se sentir mais bonito hoje, com sua aparência masculina. "Vocês não sabem como era difícil para mim ser aquela mulher feminina".