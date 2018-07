Thammy Miranda diz que se envolveria com homem

Da redação

Thammy Miranda falou sobre transexualidade em um vídeo no canal no YouTube de Matheus Mazzafera, ontem. O ator contou que desde criança sabia que estava no corpo “errado”. “Isso a gente começa a sentir na infância, que é quando não tem maldade nenhuma. Minha mãe me contou que me pegou várias vezes tentando fazer xixi em pé”, lembrou ele. O ator, casado com Andressa Ferreira, fez mistério se fez ou não a cirurgia íntima. “Quem disse se eu já fiz ou não fiz? Se eu tenho o tal do principal que todo mundo fala?”, declarou ele, que opinou quer o corpo não é o mais importante e que até se envolveria com um homem: “Se eu me apaixonasse, namoraria”. Thammy disse que o processo para descobrir sua transexualidade não foi tão simples. “Achava q o máximo que ia conseguir ser era uma lésbica masculina”, disse. “Quando eu vi (fotos de trans), eu falei ‘é isso que eu sou’”, disse.

TV e Política



Datena deixa a TV e será candidato ao Senado

Foi por querer ver mais homens de bem na política e por desejar ajudar o Brasil que o apresentador José Luiz Datena, 61 anos, diz ter tomado a decisão de se candidatar ao Senado nas eleições de outubro. “É a vontade de ajudar o meu país. A cada homem de bem que se distancia da política, mais gente ruim se aproxima dela ou fica nela”, afirmou ele, ontem, após a confirmação de que tentará a vaga por São Paulo. Filiado ao DEM desde abril, o comunicador será anunciado oficialmente como candidato da sigla em um evento na capital hoje. Ele, conhecido pelos programas policiais na TV, fala que só tem medo “de sair de casa, de continuar neste país inseguro”. Contratado do Grupo Bandeirantes, onde nos últimos sete anos comandou o Brasil Urgente (Band), o comunicador disse que não se despedirá no ar. Na rádio Bandeirantes, onde também é apresentador, fará a última participação na sexta-feira (29), um dia antes do prazo exigido por lei para que pré-candidatos se afastem de meios de comunicação por causa da campanha. Com a candidatura, o dominical “Agora É com Datena”, que ele estreou na TV em abril deste ano, já não será exibido no próximo domingo.

Luto



Joe Jackson, pai de Michael Jackson, morre aos 89 anos

O empresário Joseph Jackson, o Joe Jackson, pai do cantor Michael Jackson, morreu ontem. A informação foi adiantada pelo site TMZ e confirmada pela CNN, que cita uma fonte não identificada na família dele. Joe, que vivia há décadas em Las Vegas, tinha 89 anos e estava internado em um hospital desde a semana passada, em tratamento de um câncer no pâncreas. Ele tinha a saúde debilitada desde que sofrera um derrame cerebral, em 2015. Joe foi o patriarca da família musical Jackson, responsável por lançar o conjunto The Jackson 5 nos anos 1960.

Joe depois alcançaria ainda mais notoriedade como pai e empresário de Michael Jackson nos primeiros anos da carreira do artista, que viria a ser conhecido pelo epíteto de “rei do pop”. Joe também gerenciou os primeiros anos da carreira da filha Janet Jackson.

Cinema

Dua Lipa interrompe show devido à dor de ouvido e chora ao se desculpar

A cantora Dua Lipa, 22 anos, interrompeu uma apresentação que fazia em Denver, nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira (26), após cantar apenas três músicas. Ainda no palco, ela chorou e pediu desculpas aos fãs ao explicar que não se sentia bem. “Eu queria dar a vocês um show realmente bom. Me sinto mal por decepcioná-los porque não posso fazer isso. Eu sinto muito, mas não posso continuar essa noite. Eu voltarei. Sinto muito, obrigada”, afirmou. A cantora também pediu que os fãs guardassem seus ingressos, por ainda deverá remarcar o show interrompido. Ontem, ela voltou a usar as redes sociais para agradecer e atualizar os fãs sobre seu estado de saúde — diz estar melhor.

Níver do dia

Fabien Barthez

ex-futebolista francês

47 anos