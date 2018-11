Thammy Miranda recorrerá ao banco de sêmen de Karina Bacchi para poder ter filhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Gretchen, Thammy Miranda, 36, está pensando em ter filhos com a mulher, Andressa Ferreira, 29. Para isso, ele conta que o casal deve recorrer ao mesmo processo que foi usado pela atriz Karina Bacchi, que utilizou de um doador de sêmen internacional. A ideia começou este ano, foi divulgada no canal da musa fitness Gabriela Pugliesi no YouTube e foi sendo amadurecida com a parceira.

"A questão do banco [de sêmen], sim, a gente também vai pegar fora do Brasil, e não é tão difícil, não. A clínica em que estamos fazendo já tem parceria com esse banco, que é o mesmo da Karina [Bacchi]. A gente vai fazer nesse mesmo lugar", revelou, em entrevista ao programa Tricotando (RedeTV!).

A possibilidade de pedir ajuda a um amigo para a fertilização está descartada. "Eu não faria, porque, no caso, eu quero que seja anônimo mesmo. A gente nem pensa nisso, mas as pessoas que pensam e acham bacana, eu acho legal também", disse.

O casal, que selou a união em Las Vegas, em março, não tem preferência pelo sexo da futura criança. "Inclusive, nós vamos colocar dois, um menino e uma menina. Aí, eu não sei, se vingarem os dois teremos gêmeos", revelou Thammy, que acaba de lançar um programa online com o qual busca orientar as pessoas sobre temas como depressão e superação. "Decidi fazer algo por essas pessoas e descobri que, fazendo algo por elas, eu estava fazendo um bem enorme para mim. Estou muito feliz."