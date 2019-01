Thammy: Não sou mais um artista querendo mamar nas tetas do governo

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, falou sobre sua expectativa em assumir o cargo de vereador pela cidade de São Paulo em nota enviada por sua assessoria à imprensa ontem. “Quero poder ter a chance de fazer a diferença e mostrar com trabalho sério e honesto que não sou mais um artista querendo ‘mamar nas tetas’ do governo!”, afirmou. Apesar de não ter sido eleito em 2016, Thammy deve ocupar a vaga deixada na Câmara Municipal por Conte Lopes, que foi eleito deputado estadual e irá para a Assembleia Legislativa.

Teve a mochila furtada

Hugh Grant faz apelo para que ladrão devolva roteiro

O ator Hugh Grant, 58 anos, usou suas redes sociais neste domingo (13) para pedir a devolução de um roteiro que ele está desenvolvendo e os cartões de saúde de seus filhos, levados por um ladrão que arrombou o carro da família. Segundo o artista, o bandido invadiu seu carro e levou uma mochila com vários pertences seus. “Na improvável hipótese de que alguém saiba quem invadiu meu carro hoje à noite, por favor, tente persuadi-lo a devolver, pelo menos, meu roteiro. Muitas semanas de anotações e ideias. E talvez os cartões médicos dos meus filhos”. Vários internautas responderam à mensagem do ator lamentando o ocorrido e torcendo para que ele consiga seu roteiro de volta.

Acidente



Anitta interrompe show no Ceará após parte do palco cair

Anitta não perdeu o pique neste domingo (13). Apesar da chuva forte que atingiu o Ceará, a cantora subiu ao palco para se apresentar ao público. O show aconteceu no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, em Crato, no interior do Estado. Ela teve de interromper a apresentação, após parte da estrutura do palco ceder. Anitta foi ao Instagram para acalmar os fãs. “Gente, é que rolou uma tempestade muito forte durante o meio do show. Deu problema em uma parte do palco e por segurança tivemos que parar o show. Mas estou bem e está tudo bem, tá? Ninguém ficou ferido e está tudo certo”, contou em vídeo. Algumas pessoas que estavam no show fizeram flagrante do momento em que o palco começou a cair.

Critic’s Choice Awards



Lady Gaga e Glenn Close empatam como melhor atriz

Foi ao ar ontem a 24ª edição do Critic’s Choice Awards, premiação dos críticos de cinema e televisão de Hollywood, e considerado o melhor termômetro para os prováveis vencedores do Oscar. ‘Roma’ foi o filme consagrado da noite, levando os prêmios de melhor filme, direção (para Alfonso Cuarón), filme estrangeiro e fotografia. A surpresa foi o empate entre Glenn Close e Lady Gaga, vencedoras da categoria de melhor atriz, por ‘A Esposa’ e ‘Nasce Uma Estrela’, respectivamente. No Oscar, duas atrizes não empatam desde 1969, quando Katherine Hepburn (por ‘Um Leão no Inverno’) e Barbra Streisand (‘A Garota Genial’) dividiram a estatueta.

Música

Venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa em abril

A organização do festival Rock in Rio divulgou ontem a data oficial em que será aberta a venda de ingressos para a edição 2019 do evento. A partir das 19h do dia 11 de abril, o público geral vai poder adquirir os bilhetes de entrada por meio do site www.rockinrio.com. No final do ano passado, o Rock in Rio chegou a realizar uma venda antecipada de ingressos, que teve 198 mil Rock in Rio Cards vendidos em apenas duas horas. O “Card” dá acesso a um dia de festival, numa data a ser escolhida posteriormente pelo comprador. O preço cobrado em novembro foi de R$ 495 a inteira. O preço do ingresso comum do Rock in Rio para a venda que se inicia em 11 de abril ainda não foi divulgado.

Níver do dia

Essam El Hadary

Goleiro egípcio e jogador mais velho a ter atuado em Copas

46 anos