Thanos, Mulher Maravilha ou Capitão América: quem é mais amado pelo público de cultura pop?

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O lançamento corriqueiro de inúmeros filmes e de grandes franquias como Marvel e DC Comics, além de Harry Potter e Star Wars, fazem com que os fãs dessas propriedades busquem se aproximar mais desses universos.

Tão apaixonados pela cultura pop quanto seu público, a Piticas levantou um ranking dos personagens mais amados com base em suas vendas. "Acreditamos que os novos filmes também influenciaram nesse levantamento, no entanto, alguns personagens são atemporais, como o Capitão América e a Mulher Maravilha, que estão presentes no gosto do público desde antes da década de 80", afirma Felipe Rossetti, sócio fundador da marca.

Ranking:

Thanos: Conhecido como o titã louco, Thanos aparece em Vingadores: Guerra Infinita e se consagra como um vilão destruidor. Colecionador das joias do universo, possui força sobre-humana, extrema durabilidade e reflexos mais rápidos que o normal.

Mulher Maravilha: Queridinha pelo público feminino, a princesa amazona voltou aos holofotes graças ao novo filme estrelado por Gal Gadot. Seu empoderamento, independência e força fazem de Diana um ícone atemporal.

DeadPool: Extrovertido e sem pudores, o anti-herói conquistou o público com todos os seus defeitos – e quase nenhuma qualidade, fez a maioria dos seus espectadores rir graças às suas piadas extravagantes e cheia de expressões inimagináveis.

Capitão América: Criado para recuperar a autoestima do estadunidense durante a década de 40, o herói, com as mais diversas atribuições físicas, é o resultado de uma tentativa de criar um exército de super soldados. Seu treinamento durante o experimento resultou em um combatente de força e agilidade invejáveis, que resistiu até um congelamento.