Thássia Naves fica noiva de agrônomo e cerimônia de casamento será em Uberlândia em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais influenciadoras digitais do país, a blogueira Thássia Naves, 29, ficou noiva neste sábado (10) do agrônomo Artur Attie Akl, 29, em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo. Os dois, que moram em Uberlândia (MG), namoram desde 2009 e procuram ser discretos no relacionamento.

Em clima campestre e arranjos no estilo inglês, a cerimônia foi realizada na Fazenda Boa Vista com a presença de amigos e familiares. "Estou muito emocionada e feliz de ter as pessoas que mais amamos aqui ao nosso lado para comemorar esse momento tão especial. Estamos dando mais um passo em direção ao grande dia!", afirmou Thássia.

Conhecida pelo Blog da Thássia, criado em 2009, a blogueira mineira chegou a ser eleita uma das mulheres mais influentes do mundo da moda pela revista Glamour Espanha, em 2016. Para a cerimônia, Thassia usou vestido e sapato da Dolce & Gabbana e joias de Flavia Vetorasso. Já o noivo usava Ricardo Almeida.

Naves afirmou que já usou as mais diversas rendas e bordados em todos os tipos de vestidos, mas que para o noivado optou por algo que "transmitisse amor, sentimento, simplicidade". "É o que eu desejo para minha vida com o Artur. Hoje é o dia em que celebramos o casal e por isso escolhi algo mais clean, mais romântico."

Os detalhes do casamento ainda são um segredo. A única certeza, diz blogueira, é que a cerimônia será em Uberlândia e em 2019. No início de 2018, Artur Attie Akl foi baleado em uma tentativa de roubo em Uberlândia (a 537 Km de Belo Horizonte). Attie estava em um bar com os amigos e ia embora quando foi abordado por dois homens. A bala perfurou o vidro do carro e a mão esquerda do agrônomo e os autores dos disparos fugiram a pé.