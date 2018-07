‘The Walking Dead’ terá a sua primeira atriz surda

Da redação

A AMC, canal pago que produz The Walking Dead, contratou a sua primeira atriz surda para participar da série a partir da nona temporada, que estreia em outubro de 2018. Lauren Ridloff, que ganhou uma indicação no Tony Awards - principal premiação do teatro norte-americano - irá interpretar o papel de Connie. A personagem que Lauren irá interpretar existe nos quadrinhos em que a série foi baseada, mas lá a criação do roteirista Robert Kirkman não é surda. Segundo o site Deadline, Connie irá aparecer em vários episódios da temporada e se comunicará através da Língua Americana de Sinais. A nova temporada de The Walking Dead promete trazer mudanças profundas na popular série por conta das já anunciadas saídas de Andrew Lincoln, que interpreta o protagonista Rick Grimes.

‘Mamma Mia 2’



Cher e Meryl Streep roubam a cena com selinho em première

A atriz Meryl Streep e a cantora Cher roubaram a cena durante a première mundial do filme Mamma Mia 2, realizada em Londres na noite de segunda-feira (16). Na chegada ao evento, as duas surpreenderam os fotógrafos com um selinho. No filme, Streep interpreta Donna Sheridan, enquanto Cher dá vida a Ruby Sheridan, sua mãe. O longa Mamma Mia 2 deve estrear no próximo dia 2 de agosto no Brasil.

Televisão



Anitta é escolhida para ser jurada do ‘The Voice’. No México

A cantora brasileira Anitta, 25, é uma das juradas da nova edição do ‘La Voz’, a versão mexicana do reality show de talentos americano ‘The Voice’. “Estou muito feliz em participar deste programa, ainda mais num país e para um público que tem me apoiado tanto na minha carreira internacional. Estou lisonjeada em poder descobrir novos talentos e de alguma forma aprimora-los com o que aprendi ao longo desses anos”, disse a cantora. Anitta anunciou a novidade em seu perfil no Instagram e aproveitou para agradecer ao diretor e produtor de TV mexicano Miguel Ángel Fox, responsável pela realização do ‘La Voz’. O produtor também confirmou a participação da brasileira entre os jurados com uma foto dos dois sentados na cadeira giratória característica do formato e a legenda: “Ela é Anitta e vocês vão amá-la”. A investida é parte da empreitada de Anitta para construir e consolidar uma carreira internacional. A nova temporada do La Voz deve estrear em outubro no canal Las Estrellas. Já a adaptação brasileira, o ‘The Voice Brasil’, estreou ontem na Globo. Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló são os jurados nacionais.

Redes sociais

‘Paulo Gustavo relembra câncer de pele e faz alerta a seguidores

O ator Paulo Gustavo falou a respeito do câncer na pele pelo qual passou e fez um alerta a seus seguidores nos stories de seu Instagram. “Hoje eu fui à praia, mergulhei no mar, não pude postar foto... Não queria dar esse desgosto [por causa do corpo]. A questão é estar satisfeito ou não. Eu não estou com o meu. Queria ter um corpo diferente do que eu tenho. Eu vou malhar!”, introduziu. Na sequência explicou melhor sua situação: “Eu não posso tirar a roupa não é só por isso não. Eu tive um câncer de pele - toma cuidado! - e aí tenho que ficar com aquela roupa [de proteção contra raios] UVB e UVA”. “Eu tive um câncer de pele na fuça que operei e tirei, mas não posso pegar sol”, disse.

Níver do dia

Tadeu Schmidt

jornalista brasileiro

44 anos