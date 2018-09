Theatro Municipal do Rio corre risco de ser despejado de anexo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro pode ficar sem o prédio anexo, que é utilizado por artistas para ensaios dos corpos técnicos.

O local pertence ao Prece Previdência Complementar, um fundo de pensão do Cedae, companhia estadual de águas e esgotos do Rio.

O edifício é utilizado desde 1998 pelo teatro, porém, segundo a assessoria de imprensa do Prece, o aluguel nunca foi pago em 20 anos.

O contrato entre as partes termina no fim de setembro. Agora, a compra do edifício é a úncia opção do teatro para evitar o despejo"‹.

De acordo com a assessoria do Prece, a falta de repasse do governo do Rio prejudicou três planos previdenciários de fundo de pensão. "Os 6.279 pensionistas dos três planos estão pagando contribuições extraordinárias para garantir seus benefícios", informa a nota. A assessoria diz também que corre na Justiça um processo contra o falta de pagamento do teatro.

Em nota, o Prece reconhece a importância do anexo do Theatro Municipal para a cultura carioca, mas diz que "os gestores do fundo de pensão têm a obrigação legal de garantir o patrimônio dos participantes e aposentados/pensionistas".

O contrato foi feito com o Teatro Municipal do Rio, mas quem reponde é o governo. Procurada, a Secretaria do Estado de Cultura do Rio de Janeiro não havia respondido à solicitação da reportagem até a conclusão desta edição.