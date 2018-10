Thiago Neves chora ao celebrar bi da Copa do Brasil

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Frio e decisivo em campo, Thiago Neves não aguentou e desabou ao se sagrar bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. O meia-atacante não conteve as lágrimas e chorou ainda no gramado, antes mesmo de receber o troféu ou a medalha na Arena Corinthians.

Em campo, o Cruzeiro bateu o rival por 2 a 1 (3 a 1 no agregado).

Autor do gol feito na vitória do jogo de ida sobre o Corinthians, no Mineirão, o meia-atacante demonstrou emoção ao falar com a imprensa no fim do confronto.

"É especial. Aos 33 anos, todo mundo já fala que a gente está encerrando a carreira. Uma parte do choro é por causa do título nosso", afirmou.

Thiago Neves ainda fez análise sobre a atuação da equipe na partida contra o Corinthians. O meia-atacante enalteceu o fato de seu time aprender a sofrer.

"É muito difícil jogar aqui, todo mundo sabe. A gente fez um jogo equilibrado. A pressão a gente iria tomar o jogo todo, nosso torcedor iria nos apoiar. A gente é cascudo, maduro, sabe sofrer quando tem que sofrer e sabe matar quando tem que matar", comentou.

"A gente mereceu esse título, nosso time mereceu por tudo que a gente faz, tudo o que a gente trabalha. Eu só agradeço por levar esse bicampeonato com o Cruzeiro. O importante é estar sempre focado em ajudar o companheiro, o seu clube. Se joga bem ou mal, o importante é ajudar."