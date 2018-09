Thierry Mugler acusa Balmain de copiá-lo em desfile da marca na semana de Paris

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo no início da sexta-feira (28), quando as passarelas de Paris voltaram a ferver após dois dias de apresentações menores, a grife Balmain gerou desconforto e polêmica.

O estilista Thierry Mugler, 69, aposentado das passarelas desde 2001, acusou o colega Olivier Rousteing de copiar suas coleções no desfile da grife. Em quatro posts no stories de sua conta pessoal no Instagram, Mugler fez montagens comparando criações suas dos anos 1979, 1990, 1991 e 1998 com as apresentadas neste verão 2019 da Balmain. Um vestido com quadris estruturados, parecido com um branco drapeado da marca, foi postado com a legenda "provavelmente um tributo!", e, em outra montagem, o sutiã robótico de 1991 foi comparado a um idêntico, mostrado na sexta em uma combinação de jeans e blazer de cetim.

Na foto, o designer pergunta, "sério?".Mugler, pai da estética fetichista na moda e um dos maiores designers da França ao lado de Jean Paul Gaultier, continua a série de postagens em uma foto na qual se vê seu smoking preto com lapela branca caída nos ombros colada ao lado da mesma proposta de Rousteing para a Balmain. E no look mais parecido, um conjunto de jaqueta e saia lápis todo listrado como um protótipo 3D, o designer alfineta a Balmain com um "sem comentário!" escrito acima do Balmain genérico.

Não há qualquer referência a uma suposta homenagem da grife ao legado de Mugler no texto enviado a imprensa após o desfile. Rousteing descreve apenas ter homenageado as "origens singulares da costura parisiense", sem citar nenhum de seus estetas.

"Não é o styling de passarela, a música e as celebridades que fazem a moda de Paris ser tão incrivelmente inspiradora -acredito que seja nossa incomparável herança de costura, nossos padrões de alfaiataria, escultura intrínseca e embelezamento que nos distingue", disse.

Não é a primeira vez que a originalidade de uma criação da Balmain de Olivier Rousteing é questionada. Um look de alfaiataria do verão 2015, branco e com as laterais do tronco recortadas, foi apontada como idêntica a uma proposta de alta-costura do verão 1997 da Givenchy. As postagens de Mugler caíram como uma bomba no seio da moda neste sábado (29), sendo reproduzidas nas redes sociais e nos comentários sussurrados nos bastidores. Até a tarde deste sábado, a Balmain não havia se posicionado sobre o caso.