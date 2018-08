Thirty Seconds To Mars banda de Jared Leto, se apresenta em Curitiba no dia 30 de setembro

Redação Bem Paraná com assessoria

Após cinco anos de seu último trabalho, ‘Love, Lust, Faith and Dream’, o grupo norte-americano Thirty Seconds to Mars apresentou ao público ‘America’, seu quinto disco de estúdio, em abril deste ano. Mesmo antes de seu lançamento oficial, o álbum figurou no topo das paradas com o single ‘Walk On Water’, que ficou durante cinco semanas em primeiro lugar do Billboard’s Rock Airplay Chart e por quatro semanas em primeiro lugar no Mediabase Alternative Chart. ‘America’ ainda estreou em segundo lugar na lista do Billboard 200, um marco na carreira do grupo.

Junto ao lançamento, a banda também confirmou uma extensa agenda de shows para divulgar o novo trabalho. A ‘The Monolith Tour’ teve início em março pela Europa e segue para a América do Norte antes de desembarcar no Brasil. Os shows acontecem nos dias 26 de setembro (quarta-feira) em São Paulo (Espaço das Américas), 29 de setembro (sábado) em Porto Alegre (Pepsi on Stage) e no dia 30 de setembro (domingo) em Curitiba (Teatro Positivo). A turnê brasileira é realizada pela Move Concerts Brasil.

Thirty Seconds to Mars pela primeira vez em Curitiba

O grupo norte-americano desembarca pela primeira vez em Curitiba. O show acontece no dia 30 de setembro (domingo) no Grande Auditório do Teatro Positivo com a produção da RW 7 Production & Entertainment e MOVE Concerts Brasil. Os ingressos estão à venda pelo site https://www.diskingressos.com.br/evento/8598/30-09-2018/pr/curitiba/thirty-seconds-to-mars ou quiosques nos Shoppings Mueller, Palladium e Estação. Setor VIP Amarelo: ESGOTADO; Setor Branco: ESGOTADO; Setor Rosa: ESGOTADO; Setor Verde: R$ 580,00 (meia-entrada R$290,00); Setor Laranja: R$ 480,00 (meia-entrada R$240,00); Setor Azul: ESGOTADO.

Sobre ‘America’

Em 6 de abril de 2018, o Thirty Seconds to Mars lançou seu álbum ‘America’, juntamente com uma ambiciosa e criativa campanha global para apresentar o novo disco. O moodboard (https://tinyurl.com/marsmoodboard) detalha toda a campanha visual, incluindo várias capas de álbuns disponíveis em lojas físicas e digitais. Além das capas, imagens provocativas fazem parte de uma campanha publicitária global, incluindo outdoors e cartazes. ‘America’ está disponível em todas as plataformas digitais. O álbum traz faixas com os superstars Halsey e A$AP Rocky, além de uma faixa produzida por Zedd.

A música ‘Dangerous Night’ alcançou o primeiro lugar nas paradas americanas. Este é o segundo single consecutivo de ‘America’ a alcançar o topo das paradas, depois de ‘Walk On Water’. O álbum também estreou em 2º lugar na Billboard 200.

Em junho deste ano, a banda multiplatinada lançou o videoclipe visceral de seu novo single ‘Rescue Me’. Dirigido por Mark Romanek, o vídeo estreou globalmente na TRL AM da MTV, nos EUA, e simultaneamente na rede internacional de canais e plataformas da MTV em mais de 180 territórios.

Assista ao videoclipe de ‘Rescue Me’: https://youtu.be/yEWb6bsd5lo

Sobre Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars, é uma banda de Los Angeles formada por Jared Leto e Shannon Leto. Seu álbum de estreia, ‘30 Seconds to Mars’, foi lançado em 2002 e continua sendo cultuado. Porém, alcançaram sucesso mundial com o lançamento de seu segundo álbum, ‘A Beautiful Lie’ (2005), que vendeu mais de 5 milhões de cópias e foi seguido do disco ‘This Is War’, de 2009. O processo de gravação desse álbum foi marcado por uma disputa legal com a gravadora e acabou se tornando o tema do premiado e aclamado documentário ‘Artifact’ (2012). Em 2013, o Thirty Seconds to Mars lançou seu quarto álbum, ‘Love, Lust, Faith and Dreams’ (2013), que se tornou um sucesso de crítica e público, vendendo mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo e esgotando ingressos de apresentações em estádios e arenas.

O grupo recebeu inúmeros prêmios e elogios ao longo de sua carreira, incluindo uma dúzia de prêmios na MTV, um Billboard Music Award e um recorde mundial do Guinness pela turnê mais longa da história. No dia 4 de julho, a banda filmou um documentário intitulado ‘A Day In the Life of America’. Incluindo mais de 90 equipes em todos os 50 estados norte-americanos (além de Washington DC e Porto Rico). O projeto captura a vida americana em um único dia. ‘A Day In the Life of America’ está previsto para ser lançado em 2018. Em abril de 2018, o Thirty Seconds to Mars lançou seu tão aguardado 5º álbum de estúdio.

Confira mais informações sobre a banda em:

http://www.thirtysecondstomars.com/

https://www.instagram.com/30secondstomars/

https://www.facebook.com/thirtysecondstomars

https://www.youtube.com/user/30SecondsToMarsVEVO

https://twitter.com/30SECONDSTOMARS

SERVIÇO

Data: 30 de setembro de 2018 (domingo)

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba/PR)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Descontos Promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (para o titular e 3 acompanhantes); Programa de Benefícios do Teatro Positivo (para o titular e 1 acompanhante); Associados OAB com carterinha funcional - OAB/PR (para o titular e 1 acompanhante); Clube do Assinante Gazeta do Povo (para o titular e 1 acompanhante)

Valores: Setor VIP Amarelo: ESGOTADO; Setor Branco: ESGOTADO; Setor Rosa: ESGOTADO; Setor Verde: R$ 580,00 (meia-entrada R$290,00); Setor Laranja: R$ 480,00 (meia-entrada R$240,00); Setor Azul: ESGOTADO

Ingressos em: https://www.diskingressos.com.br/evento/8598/30-09-2018/pr/curitiba/thirty-seconds-to-mars ou quiosques nos Shoppings Mueller, Palladium e Estação.

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment e Move Concerts Brasil

Informações: http://facebook.com/Rw7ProductionEntertainment