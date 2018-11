Thirty Seconds to Mars leva fãs ao delírio em show em Curitiba. Veja vídeo e fotos

Redação Barulho Curitiba

O grupo norte-americano Thirty Seconds to Mars agitou o público de Curitiba na noite deste domingo (30), no teatro Positivo. O show era parte da turnê ‘The Monolyth Tour’, que já passou pela Europa e pela América do Norte antes de chegar ao Brasil – a banda também tocou em São Paulo e Porto Alegre antes de se apresentar em Curitiba. O teatro Positivo estava totalmente lotado de fãs que foram ao delírio durante o espetáculo. A banda é liderada por Jared Leto – que já ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante – e pelo irmão dele Shannon Leto, na bateria.

LEIA REPORTAGEM COMPLETA E VEJA VÌDEO NO BARULHO CURITIBA