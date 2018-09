Tiago Nunes elogia força dos jogadores e confirma mudanças na Sul-Americana

Silvio Rauth Filho

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, elogiou a força mental e a aplicação dos jogadores na maratona de jogo de setembro. As declarações foram após a vitória para o Fluminense, nesse domingo (dia 16), na Arena da Baixada. Ele também confirmou que o ponta Rony e o volante Wellington serão inscritos na lista da Copa Sul-Americana.

“Hoje foi o terceiro jogo em menos de uma semana e isso implica em uma doação e uma força mental muito grande. Então, esse resultado significa também a valorização de um grupo de jogadores que está se esforçando muito”, declarou Tiago Nunes. “Importante saber que temos time, que temos trabalho, que temos condições de brigar por um lugar melhor na tabela”, completou.

Em relação à troca de Thiago Heleno por Paulo André, o técnico explicou. “O equilíbrio faz parte de qualquer coisa na vida. Temos jogadores jovens, que têm qualidade para jogar, e jogadores experientes, que também têm muita qualidade. Achar um lugar para todos é complicado. É uma dor de cabeça para o adversário. Temos que pensar a cada jogo, de acordo com as características do adversário, qual é a melhor solução”, disse. “Temos jogadores jovens de qualidade e experientes. Todos que têm um grande histórico no futebol e dentro do Atlético. Eles precisam ser respeitados. O Paulo André jogou muito hoje, com uma tranquilidade, com uma soberania dentro de campo”, argumentou.

Na quarta-feira, o Atlético vai à Venezuela enfrentar o Caracas, pela Copa Sul-Americana. Pelo regulamento, o clube pode fazer duas alterações na lista de inscritos nesta fase. O técnico confirmou os nomes. “A ideia é inscrever Wellington e Rony”, disse. “O Rony nos dá velocidade, nos dá o 'um pra um', que é muito importante no mata-mata”, declarou.

O Atlético tem cinco vagas abertas na lista, já que Ribamar, Carleto, Ederson, João Pedro e Deivid deixaram o clube. Os cinco estavam inscritos na Sul-Americana.

O primeiro confronto contra o Caracas acontecerá nesta quarta-feira (19), às 19h30 [horário de Brasília], no Estádio Olímpico. A decisão da vaga será na Arena da Baixada, dia 3 de outubro [quarta-feira], às 19h30.

Lista de inscritos do Atlético na Sul-Americana

1) Santos

2) Jonathan

3) Lucho González

4) Thiago Heleno

5) Pablo

6) Renan Lodi

7) Raphael Veiga

8) Bruno Nazário

10) Marcelo Cirino

11) Nikão

12) Felipe Alves

13) Paulo André

14) Léo Pereira

15) Camacho

16) Bruno Guimarães

17) Guilherme

19) Matheus Anjos*

20) Rossetto

22) Marcinho

24) Demethryus

25) Wanderson

27) Zé Ivaldo

28) Yago

29) Lucas Macanhan

30) Bergson

*Matheus Anjos está emprestado ao Guarani