Tiburi diz que Rio de Janeiro não tem candidato negro; Romário rebate

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao comentar o que chamou de "genocídio dos jovens negros" no Rio de Janeiro, a filósofa Márcia Tiburi, candidata do PT ao governo do Rio de Janeiro, criticou o fato de, para ela, não haver candidato negro ao governo estadual.

"A criminalidade se tornou um destino para muitas pessoas no Rio de Janeiro. Isso tem muito a ver com a nossa história. Se vocês olharem para os nossos candidatos, só temos candidatos brancos, e de mulher infelizmente só eu. Isso tem a ver com uma situação relacionado com o que se fez com o RJ até hoje. Tenho chamado de política do mais do mesmo", disse ela.

O senador Romário (Podemos) respondeu alguns minutos depois. "Queria só fazer uma correção para a candidata professora Márcia Tiburi. Eu sou o negro aqui desse debate", afirmou o ex-jogador.