Tiggo 2 agora é automático

A Caoa Chery a anunciou o início das vendas da versão automática do SUV compacto Tiggo 2, cerca de dois meses após o lançamento do modelo com caixa de marchas manual. Com câmbio automático de quatro marchas, o Tiggo 2 custa R$ 66,900 na versão de entrada Look e chega a R$ 69.990 na configuração Act, de topo. Com transmissão manual, os preços sugeridos são de, respectivamente, R$ 59.990 e 66.490 - quase o mesmo valor do automático mais equipado. O motor é o mesmo das configurações manuais: 1.5 flex de até 115 cv de potência. A versão Look automática conta com central multimídia, câmera de ré, volante multifuncional, piloto automático, ar-condicionado automático e volante em couro. Já a ACT vem com todos esses itens mais opções de banco em couro ou sintético, teto solar, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de subida. O Tiggo 2 tem grandes destaques e diferenciais, como a altura do solo, que é uma das mais altas entre os SUV´s (186 mm), espaço interno amplo, conteúdo tecnológico, design, qualidade e um pacote funcional que vai ao encontro das expectativas dos consumidores brasileiros, além de um design moderno, atraente e com estilo agressivo.