TIM ativa voz pela rede 4G em 5 cidades do DDD 41; veja quais

Redação Bem Paraná com assessoria

A TIM acaba de liberar para seus assinantes pré-pago, controle, pós-pago e corporativo de mais de 120 cidades do Paraná, sendo cinco na região do DDD 41, a utilização do VoLTE (Voice over LTE, na sigla em inglês). A funcionalidade permite ligações de voz em alta definição pela rede 4G da operadora e foi lançada pioneiramente pela companhia em junho do ano passado, chegando atualmente a 1.501 cidades em todo o Brasil.

Com esta tecnologia, os consumidores das 126 cidades paranaenses onde o VoLTE está liberado, poderão efetuar e receber chamadas por meio da rede LTE (4G), diferentemente do que ocorria, quando passava automaticamente para 3G e 2G ao iniciar ou receber uma ligação. A qualidade é uma das vantagens da novidade, já que as chamadas, hoje realizadas por meio de circuitos, evoluem para uma rede de dados, garantindo eficiência, estabilidade e ausência de ruídos. Também é perceptível uma redução do consumo de bateria, devido ao tempo de estabelecimento da ligação ser menos da metade do atual e a navegação simultânea utilizando o 4G.

Em relação à cobrança, essas melhorias são transparentes para o cliente e não significam maior custo, pois continua sendo tarifado da mesma forma, conforme o plano contratado. Não há desconto do pacote de dados.

O acesso ao VoLTE depende de um smartphone compatível e da atualização do sistema operacional para a versão mais recente. Todos os aparelhos do portfólio atual da TIM já suportam a tecnologia. Os consumidores poderão conferir no site da companhia (www.tim.com.br) a lista completa de modelos compatíveis, além de esclarecerem suas dúvidas sobre a nova funcionalidade.