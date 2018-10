TIM contrata profissionais com deficiência para Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A TIM está em busca de profissionais com deficiência para Curitiba. De 16 a 30 de outubro, a empresa participa da Feira de Oportunidades Especiais que acontece no Shopping Jardim das Américas. A operadora instalará um stand para orientar os interessados em cadastrar os currículos com atendimento adaptado para todos os tipos de deficiência. Atualmente, a TIM emprega mais de 10 mil pessoas diretamente em todo o país.

Podem se candidatar pessoas com qualquer tipo de deficiência que tenham Ensino Médio completo. A TIM oferece remuneração compatível com o mercado, participação nos lucros e resultados, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, auxílio creche, previdência privada, seguro de vida e programa de reconhecimento diferenciado, além de celular funcional com pacote de voz e dados.

“A TIM valoriza muito a diversidade e, por isso, ter em nosso quadro colaboradores com deficiência é de suma importância para a operadora. A integração destas pessoas no mercado de trabalho, além de fomentar uma sociedade mais inclusiva, também promove a troca de experiências entre as equipes. Temos um ambiente corporativo adaptado e oferecemos treinamentos constantes para os funcionários, além de reconhecer as competências técnicas de cada um e visar sempre o crescimento do profissional”, salienta Régia Barbosa, Diretora de Gestão de RH da TIM Brasil.

Os interessados podem fazer a inscrição no estande da Feira ou pelo site da operadora (www.tim.com.br | Sobre a TIM | Carreira). Não há vagas específicas para pessoas com deficiência, que podem concorrer em qualquer oportunidade, desde que tenha a capacitação e o perfil exigido. A TIM ainda participará de mais edições da Feira de Oportunidades Especiais ao longo do ano em outras regiões do país.

Serviço – Feira de Oportunidades Especiais

Data: 16 a 30 de outubro

Horário: de segunda a sábado (10h às 22h) | domingos e feriados (14h às 20h)

Local: Shopping Jardim das Américas- Av. Nossa Sra. de Lourdes, 63 - Jardim das Américas, Curitiba

Informações: www.oportunidadesespeciais.com.br