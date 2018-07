Time da NFL lidera lista da Forbes dos mais valiosos do mundo; United é 2º

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo terceiro ano consecutivo, o Dallas Cowboys é a equipe esportivo mais valiosa do mundo. De acordo com a “Forbes”, a fortuna do time da NFL gira em torno de 4,8 bilhões de dólares (R$ 18,6 bilhões). O Manchester United ficou na segunda posição, com 4,123 bilhões de dólares (R$ 16,03 bilhões).

Ainda de acordo com a revista, a Copa do Mundo ajudou equipes de futebol a subirem no ranking, porque atraiu patrocinadores e bombou a venda de mercadorias. O resultado? Entre as quatro equipes mais ricas do mundo, três são do futebol: United, Real Madrid e Barcelona.

O Real Madrid é o terceiro colocado com 4,088 bilhões de dólares (R$ 15,890 bilhões) e o Barcelona fica na quarta posição com 4,064 bilhões de dólares (R$ 15,802 bilhões.

Confira a lista das 10 equipes mais valiosas do mundo:

1. Dallas Cowboys, 4.8 bilhões de dólares (NFL)

2. Manchester United, 4.123 bilhões de dólares (Futebol)

3. Real Madrid, 4.09 bilhões de dólares (Futebol)

4. Barcelona, 4.064 bilhões de dólares (Futebol)

5. New York Yankees, 4 bilhões de dólares (MLB)

6. New England Patriots, 3.7 bilhões de dólares (NFL)

7. New York Knicks, 3.6 bilhões de dólares (NBA)

8. Los Angeles Lakers, 3.3 bilhões de dólares (NBA)

9. New York Giants, 3.3 bilhões de dólares (NFL)

10. Golden State Warriors, 3.1 bilhões de dólares (NBA)