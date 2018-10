Time de Carille vence com direito a gol brasileiro e golaço

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Wehda, time treinado pelo ex-corintiano Fábio Carille, venceu pela quarta vez em sete rodadas no Campeonato Saudita: bateu o Ohod, fora de casa, por 3 a 1, na última sexta-feira. Marcos Guilherme, ex-São Paulo, e Romulo Otero, ex-Atlético-MG, marcaram, mas o golaço da noite foi de um jogador nativo mesmo.

Aos 16 minutos do segundo tempo, o lançamento longo encontrou o lateral Abdullah Al Zoari, que dominou e tentou o chute, mas foi travado. Na sobra, então, a opção foi o drible: nem mesmo dois marcadores do Ohod conseguiram tirar a bola do canhotinho Al Zoari, que fez o que quis e chutou de trivela para fazer uma pintura.

Quem lidera por lá é o Al Nassr, que tem 19 pontos em sete jogos. Porém, o Al Hilal, que venceu todos os seis jogos até aqui, pode voltar à ponta caso triunfe no seu jogo atrasado. O Al Wehda é o quarto, enquanto o Ohod é penúltimo.